Pedro Guevara tiene el sueño latente de volver a pelear por un título mundial

El boxeador mazatleco enfrentará en su tierra al boricua Janiel Rivero este 20 de julio

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El mazatleco Pedro “Pedrín” Guevara tiene claro que la noche de este 20 de julio en su tierra natal no sólo se estará escribiendo un capítulo más de la rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños cuando enfrente a Janiel “Pototo” Rivera, sino la posibilidad de volver a tocar la puerta de una nueva oportunidad de título del mundo.

“Ya estamos ahí, sólo nos falta un paso para volver a tener una nueva oportunidad de título del mundo, estamos trabajando para ello y no vamos a desistir de ese sueño, sé que tengo con qué y puedo volver a ser de nueva cuenta campeón del mundo”, menciona.

Guevara Rocha (34-3-1 y 20 KO’s) está viviendo un gran momento deportivo “porque desde el año pasado tomamos la decisión de irnos a trabajar con el equipo de Alfredo Caballero, donde me siento muy fuerte y sobre todo muy cómodo, nunca había sentido una preparación tan buena como ésta”.

Si bien el siguiente compromiso implica sólo una defensa de su Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo “yo me sigo preparando para ser campeón del mundo otra vez, me siento como campeón y me veo de nuevo como campeón, para eso estamos trabajando, y no voy a descansar hasta volver a ser campeón mundial”.

Pedro de los tres descalabros que posee en su carrera sólo uno ha sido en suelo mexicano (en Mazatlán) y dos en territorio japonés, mientras que Rivera tiene en su haber dos visitas al territorio mexicano, de donde se llevó a casa el Campeonato Mundial de peso Paja del WBC.

Guevara y Rivera encabezan la cartelera que presenta Promociones del Pueblo, agradeciendo todas las facilidades por parte del Gobierno Municipal de Mazatlán. Las acciones llegarán a todos los rincones del país sólo por la señal de Televisa Deportes y la tradición de “Sábados de Box”.