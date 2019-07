Pedro Guevara y Janiel Rivera piensan en el nocaut

Ambos pugilistas se mostraron seguros de ganar su combate de este sábado

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Una batalla llena de adrenalina es la que se espera este sábado, durante la celebración de la función de boxeo por el Campeonato Internacional WBC entre el pugilista mazatleco Pedro Guevara y el puertorriqueño Janiel Rivera.

Exhibiendo una notable preparación y un destello de adrenalina, los protagonistas de esta velada boxística dieron a conocer durante rueda de prensa los pormenores previo a este encuentro, donde estuvieron acompañados por el Alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres.

Quien se mostró listo y con todos los ánimos de salir vencedor en casa fue el joven Pedro “Pedrín” Guevara, pues expresó estar preparado para dejarlo todo en el cuadrilátero y buscar vencer a su rival, para darle una alegría más a Mazatlán.

“Pasamos días difíciles allá en Hermosillo por la cuestión del clima, pero ya estamos acá, más cómodos, aunque el haber podido soportar el calor nos trae como navaja para la pelea pues se viene una guerra en el ring”, dijo Guevara.

“Nos hemos sentido bien y lo mejor de todo es que no nos tenido que apurar para el peso ni tener que dejar de comer, y es perfecto, porque llegamos en óptimas condiciones para el peso y nos hace llegar más enteros a la pelea”, añadió.

En cuanto al hecho de que su rival, Rivera, manifestara que su objetivo es noquear al boxeador porteño, Guevara expresó que es algo que no le quita el sueño, pues su preparación ha sido bastante fuerte y que él también buscará ese objetivo.

“Sabemos que todos queremos noquear, yo te lo podría decir que también lo busco, no lo manifestamos en la conferencia para no irradiar confianza, pero sus comentarios también pueden ser tácticos, pero no me quita el sueño”, declaró.

Por su parte, el contendiente puertorriqueño “Pototo” Rivera se mostró bastante confiado durante la rueda de prensa previa al combate, manifestando que saldrá con los brazos en alto de esta pelea, por la vía del nocáut.

“La verdad mi preparación ha sido bien a conciencia, sabemos que estamos en una oportunidad que hay que tomar en serio, trabajamos muy fuerte y mi actitud es llegar al título del mundo y primero tengo que pasar un gran reto para ser un gran campeón”, dijo Rivera.

“Venimos bien preparados para dar una buena función y dejarlo todo en el cuadrilátero, donde espero quedarme con la victoria por nocaut en el sexto round”, añadió.

A su vez, expresó que esta victoria será de gran importancia para llevar una noticia positiva a su país, tras la situación por la que actualmente se encuentra Puerto Rico, tras la crisis institucional donde se pide la renuncia de su actual Gobernador, Ricardo Rosselló.

“Me da coraje por el hecho de que mundialmente miren a Puerto Rico negativamente, éste es un país hermoso y con buenas personas, y esto me motiva el ganar esta pelea y poder llevar algo positivo a mi país”, señaló el boricua.

Durante esta conferencia, ambos peleadores dejaron ver su hambre de triunfo, dejando en claro que los que en verdad saldrán ganadores serán los aficionados, pues prometen dar una función digna del recuerdo para el puerto.

Así pues, sólo queda un escalón más para que todas las condiciones se presten para llevar a cabo esta pelea, y esa es la prueba más difícil, que es la del pesaje, la cual se llevará a cabo este viernes en punto de las 13:00 horas en las Letras de Mazatlán, sobre el Malecón.