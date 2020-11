Pedro Infante cumpliría hoy 103 años

El famoso actor y cantante falleció a los 39 años durante un accidente luego de que cayera la avioneta en la que viajaba

Noroeste / Redacción

18/11/2020 | 11:55 AM

Este miércoles 18 de noviembre se cumplen 103 años desde el nacimiento de Pedro Infante y sus fanáticos lo recuerdan, celebran y homenajean en redes sociales.

Pedro Infante Cruz, nombre completo del famoso, nació en Mazatlán, Sinaloa en 1917. Fue un importante y destacado cantante y actor, uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera.

Su primera aparición en películas fue en 1939, a partir de ahí participó en 60 cintas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones.

Por su actuación en la película Tizoc (1956), fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal, y se llevó un Globo de Oro a la mejor película extranjera, otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood.

El músico falleció a los 39 años el 15 de abril de 1957 cuando, el avión que pilotaba se cayó en pleno centro de la ciudad de Mérida durante su despegue, citó el imparcial.com.

El primer accidente

La primera vez que Pedro Infante vio su vida en peligro arriba de un avión fue en 1947, cuando el cantante se empeñó en despegar del aeropuerto local de Guasave, Sinaloa, publicó heraldodemexico.com.

En la pista de despegue no había luz, por lo que Infante pidió a algunos amigos que la iluminaran con las luces de sus automóviles, a pesar de que ellos le advirtieron que no era muy buena idea él se aferró y terminó por impactar la aeronave, Pedro Infante no sufrió mayores daños más que una herida en el mentón.

Segundo accidente

La segunda ocasión en la que Pedro Infante estuvo en riesgo de morir en un avión fue en 1949, y a diferencia del anterior, este fue más grave, pues el actor sí tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En este accidente, Infante volaba acompañado de Lupita Torrentera, quien fue su pareja y con quién procreó tres hijos; en pleno vuelo el combustible se acabó y aunque el actor trató de aterrizar sobre un potrero, la aeronave se estrelló contra un árbol.

Pedro Infante resultó gravemente herido pues los médicos tuvieron que colocarle una placa de platino en la frente, misma que sirvió años más tarde para identificar su cuerpo en el accidente que perdió la vida.

Tercer accidente

Fue el 15 de abril de 1957 cuando Pedro Infante volaría por última vez; eran las 7:54 de la mañana cuando la aeronave en la que se encontraba el actor como copiloto cayó en un barrio popular de Mérida.

Todos los tripulantes murieron, al igual que una joven identificada como Ruth Rossel, quien se encontraba tendiendo ropa en el patio de su casa en donde cayó el avión. Hasta el momento los motivos de esta tragedia no han sido esclarecidos.