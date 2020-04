ANIVERSARIO

Pedro Infante, una víctima más del Covid-19 a 63 años de su muerte

Debido a la cuarentena por el coronavirus, el ídolo de México se quedará sin sus fieles seguidores que año con año, cada 15 de abril, visitan su tumba recordando su fallecimiento

Noroeste / Redacción

Este miércoles se cumplieron 63 años del fallecimiento del ídolo Pedro Infante, una cita a la que sus fans asisten puntualmente, pero debido a la cuarentena por el coronavirus decidieron posponer esta celebración, lo dio a conocer su hija Lupita Infante.

"Sabemos que esta es la decisión más responsable, esperamos contar con su comprensión y apoyo en estos tiempos", dijo en referencia a la cuarentena que se vive en México.

En vida, Pedro Infante fue una celebridad muy querida entre el pueblo. Por eso, cuando murió en un accidente el 15 de abril de 1957, la gente se congregó en torno a su última morada; se reunieron alrededor de 100 mil personas y, desde entonces, año con año, muchos no han faltado a la cita para llevarle flores, cantarle y decirle que lo siguen amando, pero este 2020 no será así.

“(En el panteón) me dijeron que a la gente no la iban a dejar entrar, que enviara un comunicado pidiendo que no fueran. Si detuvieron el viacrucis que tiene 177 años realizándose en Iztapalapa, mucho más nosotros que recibimos casi a 5 mil personas en el Panteón Jardín, vienen de Guatemala, de Costa Rica, de España, Colombia, de todos lados, pero las cosas se comenzaron a complicar", señaló la hija del ídolo.

Explicó que en los 63 años que lleva ausente Pedro Infante jamás se había suspendido esta celebración, pasara lo que pasara, porque siempre había forma de solucionarlo así tuvieran que desembolsar dinero, pero el Covid-19 es otra cosa, publicó Vanguardia.

"Tengo que someterme ahorita a las cosas, hay que obedecer y cuando veamos una luz que diga: adelante, entonces sí tomar decisiones, con esto quiero decirle a la gente que vamos a salir adelante y tendremos Pedro Infante para rato”.

EL DÍA QUE MURIÓ

Las primeras horas del lunes 15 de abril de 1957, medios de comunicación reportaron la caída de un avión en el patio del domicilio ubicado en la calle 87 con 54 en Mérida, y para la tarde de ese mismo día, México se estremecía ante la noticia de que Pedro Infante Cruz, “El ídolo de México”, había perdido la vida en aquel fatídico accidente.