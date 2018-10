BOXEO

Pedro La Roca Campa quiera una oportunidad por un título mundial

El pugilista sonorense Pedro Campa aseguró que le gustaría enfrentar a José Ramírez por el cetro Superligero del CMB

Ernesto Gutiérrez

Tras vencer por la vía del cloroformo al venezolano José Adrián "Morochito" Pérez en tierra sinaloenses, Pedro "La Roca" Campa externó su deseo de disputar un campeonato del mundo y aseguró que le gustaría enfrentar al José Ramírez por el cetro Superligero del Consejo Mundial Boxeo.

El sonorense llegó a marca de 30 victorias y una derrota tras superar al "Morochito" Pérez con un volado de derecha que resolvió una pelea que lucía complicada por un corte en la ceja izquierda de Pedro Campa.

"La verdad no se si fue cabezazo o fue golpe porque fue muy temprano pero me sentí muy bien, la tranquilidad que me dio la esquina fue primordial para agarrarlo con ese golpe".

"Fue dramático porque estaba la cortada y de hecho ya que ganamos llegó el doctor y me dijo que me iba a dar un round más y si no iba a parar la pelea pero gracias a Dios ganamos de buena manera", comentó.

Aunque el sonorense aseguró que no le gusta hablar de su futuro y prefiere enfocarse en ir paso a paso no negó que siente merecer una pelea de título mundial.

"Con mi edad, tengo 26 años y 31 peleas, creo que me merezco una oportunidad de pelear por un título, una eliminatoria o algo parecido".

Incluso "La Roca" Campa aseguró que le gustaría enfrentar a José Ramírez por el título de Superligero del CMB.

"Está el campeón del CMB que es mexicoamericano muy bueno la verdad, José Ramírez se llama, lo he visto pelear y es muy bueno así que me gustaría pelear con él a ver a qué nivel estoy yo", expresó.