BOXEO

Pedro 'Pedrín' Guevara está en espera de un cierre de año fuerte

El pugilista mazatleco recibe reconocimiento en el Conalep 1 de Mazatlán y ahí declaró que espera tener más combates este mismo año

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Un cierre contundente para este 2019 es el que busca tener el boxeador mazatleco y actual campeón internacional, Pedro “Pedrín” Guevara, quien espera le den luz verde para un próximo compromiso sobre el ring.

Con el afán de mantenerse activo dentro del cuadrilátero, el joven pugilista expresó estar buscando culminar este año formando parte de por lo menos unacartelera, o dos, de ser posible.

“Estamos esperando que nos avisen los promotores, ya estamos esperando las órdenes para irme a entrenar, pues creo que esta semana recibiré esa llamada, y me sentiré más tranquilo de tener un compromiso en puerta”, dijo Guevara.

“Ahorita nos encontramos en buen tiempo, este año todavía tengo la oportunidad de hacer de perdidados peleas o mínimo una”, añadió.

En cuanto a su búsqueda por alcanzar un campeonato mundial, Guevara dijo que sería difícil buscarlo para este 2019, pero que se estará buscando para que en el 2020 disputar una pelea por el título, ya sea de peso Mosca o Super Mosca.

“Para un campeonato del mundo estará más difícil disputarla este año, quisiera que fuera el próximo año, pero ni siquiera ahí hay seguridad, de momento, este año buscaremos seguir activos para no apagarnos”, declaró.

En cuanto a su reciénte éxito al coronarse Campeón Internacional WBC, en una función que tuvo lugar en el puerto el pasado mes de julio, Guevara dijo que poder cerrar el año con una pelea en casa, sería algo interesante.

“Estaría muy bien cerrar el año aquí en Mazatlán y poder regalarle otra gran pelea a los aficionados mazatlecos, pero eso ya es decisión de los promotores, quienes son los encargados de buscarnos funciones”.

En cuanto a su preparación, Pedro Guevara comentó que aún la seguirá realizando en Hermosillo, Sonora, donde se ha sentido muy bien, con entrenamientos bastante intensos.

Sin embargo, de momento buscará mantenerse activo en el gimnasio de la Universidad Autónoma deSinaloa.

Ultimamente los promotores deciden donde entrenar, he estado yendo a hermosillo, sí me he sentido muy bien, entrenan muy fuerte y ahí será donde estaré entrenando.