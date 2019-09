Pedro SalmerÃ³n vale mÃ¡s como historiador que como funcionario, dice AMLO al lamentar su renuncia al INEHRM

Pedro Salmerón vale más como historiador que como funcionario, dice AMLO al lamentar su renuncia al INEHRM

El Presidente calificó al ex funcionario como un extraordinario intelectual y uno de los mejores investigadores de México

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la renuncia de Pedro Salmerón Sanginés como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), tras una publicación en la que llamó “comando de jóvenes valientes”, a los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre que en 1973 asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y a dos de sus escoltas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional calificó al ahora ex funcionario federal como un “extraordinario intelectual” y “uno de los mejores investigadores de México”, al que dijo no se puede censurar, pero cuya expresión tampoco fue “adecuada”, ya que lo mejor es “no confrontar”.

“Lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida a Eugenio Garza Sada. [Salmerón Sanginés] es uno de los mejores historiadores de México. Pero más que eso, es un investigador muy acucioso, profesional, ha hecho la mejor investigación que se conozca sobre la División del Norte, un trabajo excepcional”, afirmó López Obrador.

“Es que es un investigador, es historiador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura. Sin embargo, se consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra ‘jóvenes valientes’ y él también hace un razonamiento sobre esto [...] Pero lo mejor es no confrontar. Creo que eso fue lo mejor. Pedro vale más como historiador que como funcionario”, subrayó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero tenemos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego, sin agresiones mayores, sin violencia y se está llevando a cabo una transformación profunda”, indicó el político tabasqueño.

“Cuando recibí la encomienda de dirigir el INEHRM, el presidente me pidió que estimulara desde ahí el pensamiento libre así como debate también libre y plural. Y eso hemos hecho […] Pero si el pensamiento libre y la búsqueda de la comprensión histórica sirven a la derecha como pretexto para atacar al régimen, si mi presencia, mi estilo y talante (evidentes en este texto) pueden ser contradictorios con la reconciliación de la República, pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo”, indicó el ahora ex funcionario federal en su cuenta de la red social Twitter el pasado sábado 21 de septiembre.

Por su parte, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, informó a través de un comunicado, que en lugar de Salmerón Sanginés fue designado Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La Secretaría de Cultura reconoce que en los últimos meses, el Instituto se revitalizó y se encuentra en proceso de transformación para ser una institución de vanguardia en el impulso de la investigación, reflexión y difusión del conocimiento histórico y cultural”, indicó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

El historiador y académico publicó el pasado 17 de septiembre, en la página oficial de Facebook del INHERM, a propósito de la efeméride del 46 aniversario luctuoso de Garza Sada, una explicación del crimen que, según su juicio, “fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años sesenta”.

“Muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta […] De modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida Don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros”, escribió Salmerón Sanginés.

Después, el 20 de septiembre, el INEHRM ofreció una disculpa por la publicación de su ahora ex titular. Sin embargo, el Instituto no retiró el adjetivo de “valientes”, que fue usado por el historiador y académico para describir al grupo que, en un intento de secuestro en 1973, terminó con la vida de Garza Sada.

“A nadie se pretendió ofender con el adjetivo ‘valientes’ que calificó a esos jóvenes; al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. ‘Valiente’ no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción que terminó en la muerte del empresario”, indicó el INEHRM a través de un comunicado.

“El Estado mexicano del siglo XX fue muy exitoso en borrar de la historia a los movimientos guerrilleros urbanos y rurales que, ante la falta de canales de participación política, de libertades democráticas, pero sobre todo, ante la brutal represión a los movimientos estudiantiles, ferrocarrileros, médicos y ante la violencia y la injusticia cotidiana contra las comunidades rurales, no vieron otra alternativa que declararle la guerra al Estado mexicano y optar por la vía armada”, señaló el instituto.

“En ese marco, sin duda (desde nuestra perspectiva) de manera equivocada, fue en el que los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre tomaron las decisiones que tomaron, entre las que se cuenta aquella que terminó con la trágica muerte de don Eugenio Garza Sada, sus dos escoltas y dos guerrilleros”, detalló el INEHRM, que aprovechó para celebrar al Gobierno Federal actual como una “revolución pacífica”, tras la disolución de un Estado autoritario gracias a las luchas populares de los últimos 50 años.

“Este Gobierno ha insistido en que lo que está en curso es una revolución pacífica, de las consciencias para terminar con la pobreza, la injusticia, la inequidad, la discriminación, a través de la organización y de la participación de la sociedad mexicana de manera incluyente, tolerante, respetuosa y responsable”, aseguró el Instituto.

Antes, el Consejo Coordinador Empresarial había condenado las expresiones de Salmerón Sanginés. “No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad […] No es valiente quien asesina a un hombre de bien […] Es incomprensible que un funcionario, que además es historiador de profesión, se vuelva un apologista a la violencia”, apuntó el CCE en un comunicado.

Salmerón Sanginés fue profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, es Licenciado en Historia por la UNAM, así como Maestro y Doctor en Historia de México por Universidad Nacional Autónoma de México.

También cuenta con un Postdoctorado en Historia de México por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Entre sus libros destacan ‘La División del Norte, la tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo’; ‘Los carrancistas, la historia nunca contada del victorioso Ejército de Noreste’, y ‘1915. México en guerra’.

Por su parte, Eugenio Garza Sada, fue un empresario y filántropo mexicano, hijo del fundador de la Cervecería Cuauhtémoc. En 1943, fue el líder del grupo que fundó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).