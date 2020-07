'Pega' a DIF Escuinapa la situación financiera; los sueldos los paga la presidencia municipal

La directora del centro, Lucina Cervantes, indica que no cuentan con entrada de recursos al mantener cerradas guarderías, terapia física, consultas, entre otras actividades

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La falta de ingresos mantiene a DIF Escuinapa en una situación difícil, manifestó la directora de la institución, Lucina Cervantes Guerrero.

“La cuestión financiera nos esta ‘pegando duro’, no hemos dejado de pagar salarios, pero no tenemos entrada de recursos desde que inició la pandemia”, dijo.

Indicó que el DIF municipal no cuenta con la entrada de recursos como en meses pasados, pues tienen cerradas guarderías, terapia física, consultas, ni ninguna actividad en la que antes se lograba obtener un ingreso propio.

Manifestó que se están ajustando gastos, aunque no se contempla el despido de personal, pues son pocas las personas que laboran en la dependencia, comparado con otras áreas de la Comuna.

Es el personal que se requiere, el que se tiene, por ello están ajustando gastos en lo operativo, pues solo tienen el recurso que la Presidencia Municipal les otorga como subsidio.

“Afortunadamente no se nos ha dejado de dar el subsidio por parte del municipio, ellos pagan la nómina y nosotros seguimos apretando el cinturón, lo menos que podamos gastar”, dijo.

Aunque la situación financiera de la Comuna es difícil, indicó, no los han dejado de apoyar con el pago de nómina, es el único recurso con el que cuentan para subsistir, si no depositaran ese recurso, tendrían problemas para estos pagos, pues ingresos propios, insistió, no hay.

Guerrero Cervantes indicó que el DIF cuenta con 116 empleados aproximadamente, de los cuales al iniciar la pandemia se fueron a casa alrededor de 10 ó 15 personas debido a que presentaban vulnerabilidad, por edad o por enfermedades crónicas-degenerativas.