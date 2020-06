PelÃ© manda emotivo mensaje a 50 aÃ±os del Mundial MÃ©xico 1970

Pelé manda emotivo mensaje a 50 años del Mundial México 1970

El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, dice la leyenda del futbol

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ La cancha del estadio Azteca fue el escenario en donde Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, se consagró como una de las figuras más importantes de la historia del futbol mundial. Ahora, a 50 años del Mundial de 1970, el ex futbolista recordó las atenciones que recibió por parte del pueblo mexicano en sus visitas a este país.

"De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: 'solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna', pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, comentó en un video publicado por el canciller Marcelo Ebrard.

Mensaje enviado por Pelé a medio siglo del mundial México70 : pic.twitter.com/FibEFCnlSA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

Con cuatro goles en el campeonato y liderazgo en la cancha, Pelé encabezó al equipo de Brasil que ganó el grupo tres del Mundial, con sede en Guadalajara, en el que derrotó 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 2-0 a Rumanía.

Después la verde amarella superó por 4-2 a Perú en cuartos de finales, por 3-1 a Uruguay, en semifinales y por la goleada 4-1 a Italia en la final jugada en el estadio Azteca, donde el mítico Pelé se retiró de los Mundiales.

"El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al futbol, éramos bien recibidos", agregó.

Considerado uno de los tres mejores jugadores de la historia, Pelé celebró que para coronar la felicidad del Mundial, Brasil ganó la Copa, lo cual convirtió la experiencia en una de las mejores de su vida.

"Después con el premio que Dios nos dio, de ser campeones del mundo en México. A la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron", reiteró el goleador de 79 años.

Durante un documental realizado por la FIFA se le preguntó a Pelé si consideraba que aquella selección brasileña fuera la mejor del mundo y aunque la respuesta no fe concluyente, sí dejó entrever lo significativa que resultó para él y para la historia deportiva de su país: “Parecía que aquel equipo había nacido para jugar juntos”.

Si bien otras selecciones de la verdeamarela también han conjuntado grandes nombres, como en el caso de 1982, donde destacaron Zico, Sócrates, Falcao y Toninho, entre otros, para Rivelino, otra de las figuras de México 70, el agente diferenciador entre ambas fue que la del 82 no ganó nada.

Uno de los elementos más destacados del equipo que se coronó hace 50 años fue su vocación ofensiva y los problemas que podría acarrear para la defensa, pues el técnico Zagallo decidió alinear cinco jugadores que podían armar y definir los juegos.

En este sentido, la delantera de oro estaba conformada por Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostao, quienes lograron anotar 17 de los 19 goles que los brasileños marcaron en los seis partidos que jugaron a lo largo de ese campeonato mundial. El papel de Pelé en esa escuadra era ser una representación de la libertad y diversión en el terreno.

(Con información de agencias)