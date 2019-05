PelÃ© y Barack Obama se reÃºnen en Brasil para trabajar juntos por un mundo mejor

SAO PAULO._ El ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se encontraron este jueves en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, para trabajar juntos “por un mundo mejor”.

“Me encontré con Barack Obama. Hablamos sobre cómo trabajar juntos para hacer un mundo mejor. Feliz por estar con él en el mismo equipo”, afirmó el triple campeón del mundo con la selección brasileña en sus redes sociales.

Met with President Obama while he was in town. We spoke about how to work together to make the world better. Happy we are on the same team. // Me encontrei com o @BarackObama. Nós falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time. pic.twitter.com/QEHbGsqNyP