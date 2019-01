Peligro asedia a personas en el malecÃ³n de Escuinapa por falta de alumbrado pÃºblico

Peligro asedia a personas en el malecón de Escuinapa por falta de alumbrado público

Los vecinos de este corredor alertan delitos por la falta de iluminación

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Un amplio sector del malecón Colosio 2000 se encuentra a oscuras desde hace casi una semana, lo que advierte peligros para los pobladores de Escuinapa que lo utilizan para llegar al Hospital General.

"Ya tiene casi una semana que no funcionan las lámparas, no creo que no se den cuenta, pasa la Policía, Protección Civil, los focos de las casas los dejamos prendidos, pero no basta", dijo Teresa Ortiz.

Desde la Calle Veracruz hasta el Callejón Mixteco se encuentra el problema, lo cual es de riesgo para las personas, manifestaron los vecinos, pues el malecón es una rúa utilizada no sólo como una vialidad rápida para vehículos de todo tipo, sino también para hacer ejercicio desde la madrugada hasta la noche.

"La gente empieza a caminar y trotar desde las cinco de la mañana, a media tarde y en la noche, tienen no sólo el riesgo de caerse, sino hasta de ser asaltados", dijo Omar Rubio.

Los árboles que hay en algunas partes, hacen propicio para que quien desee hacer algún daño, se esconda, así ha ocurrido, expusieron.

Entre las calles Belisario Domínguez y Mexicas está una parte que es utilizada para asaltar, en esa zona se quitó hace cuatro años un poste con el que chocó un vehículo, el Municipio se lo llevó y no lo sustituyó, por lo que ese tramo tiene más distancia de oscuridad, que con la falta de las otras lámparas hacen riesgoso transitar caminando, denunciaron.

"El malecón es un paso para la gente que viene de fuera, se encuentran con esto, para la gente que va al Hospital General, deberían preocuparse por arreglar", dijo Valente Cañedo.

En la Calle Tolteca hay un bache de gran dimensión, informaron, en donde ha estado cayendo gente, pues no alcanzan a percibirlo, en algún momento podría ser fatal el no reparar las luminarias, señalaron.

"Ni con el Huracán Willa duraron tanto apagadas, fue de un día nada más, y ahora de plano estamos mal", señaló Andrés Guerrero.

Los vecinos exhortaron al municipio a tomar cartas en el asunto, antes de que ocurra algo peor, como lo que ya vivieron el fin de semana, donde un joven murió al volcarse y dos personas resultaron heridas.