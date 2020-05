Peloteros de Grandes Ligas y aficionados rinden homenaje a personal de salud

NUEVA YORK._ A través de la iniciativa “The Real Heroes Project” varios peloteros de las Grandes Ligas y aficionados rindieron tributo al personal de salud que está en la primera línea en la lucha contra el coronavirus.

Este miércoles, varios beisbolistas hicieron un homenaje a los médicos, enfermeras y demás personal, poniendo una cinta adhesiva en sus franelas y escribiendo el nombre de su “héroe”.

Los jardineros Aaron Judge, de Yanquis de Nueva York, y Christian Yelich, de Cerveceros de Milwaukee, fueron los primeros en unirse a esta causa; Judge cortó un pedazo de cinta y escribió “RN Pantelidis” en la parte posterior de su franela número 99, en homenaje a la enfermera Stephanie Pantelidis.

“Mi héroe es Stephanie Pantelidis. Leí un poco sobre ti y escuché sobre las innumerables horas que pasaste en el hospital, entrando en tus días libres para continuar ayudando a los necesitados. Es realmente increíble. Así que sigue siendo una luz en estos tiempos oscuros. No sólo eres un héroe hoy, sino que eres un héroe todos los días Stephanie, así que gracias”, dijo Judge en un vídeo.

Por su parte, Yelich escribió el nombre: “Dr. Margolis”, encima del número 22 en su jersey de los Milwaukee Brewers, en honor al médico Dvid Margolis, quien se encuentra en el Hospital de Niños de Wisconsin.

Aunado a ello, Tucker Barnhart y Robert Stephenson, de los Rojos de Cincinnati, se unieron a esta iniciativa y homenajearon a Mary Shields y Jamie Stephenson, ambos enfermeros en el Hospital de Cincinnati.

We want to say thank you to all the healthcare heroes that continue to inspire us every day. ❤️

Join the Reds and athletes across the world in celebrating frontline nurses, doctors & healthcare workers by creating a jersey in their honor. #TheRealHeroes pic.twitter.com/u8qPLKyBvL