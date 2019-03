Pemex de Peña vendió a franceses una planta de nitrógeno y ahora se les paga… por no usarla: AMLO

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció esta mañana que una planta de nitrógeno de la refinería de Tula, Hidalgo, fue vendida por el Gobierno del Enrique Peña Nieto a una empresa francesa por 60 millones de dólares y con el compromiso de comprarle lo producido, algo que Petróleos Mexicanos (Pemex) no usa en esa refinería, pero se está pagando un millón de dólares al mes. También previó que situaciones como esa se deben de dar en otras plantas de la paraestatal.

“Ayer [en Tula] vi cómo hicieron en esa refinería, y así deben estar en otras partes, vendieron una planta que es parte de todo el proceso de refinación, a una empresa francesa en 60 millones de dólares en el sexenio pasado y con el compromiso de comprarle el nitrógeno”, denunció.

“Como no se usa el nitrógeno, porque no hay habilitada una planta para ese propósito, se está pagando creo que un millón de dólares al mes, sin usar la planta”, añadió.

“De verás que se pasaron”, criticó y explicó que “luego ampliaron la refinería, ahí intervino entre otras empresas, Odebrecht, ejercieron alrededor de 2 mil millones de dólares; para terminar esa obra se van a requerir alrededor de 3 mil millones de dólares y sólo va a aumentar la producción de gasolinas en un 20 por ciento”.

DEJARON REFINERÍAS “CHATARRAS”

El Jefe del Ejecutivo Federal recorrió ayer, en el marco de la celebración del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, la refinería de Tula, Hidalgo, y aseguró que ahí los trabajadores hacen milagros, por las condiciones en que la dejaron.

“Los trabajadores de Pemex han hecho milagros. Me tocó visitar la refinería de Tula, me hubiese gustado que me acompañaran, no se pudo por cuestiones de seguridad. Pero sería importante que se organizaran visitas a las refinerías por el abandono en que se encuentran”, informó esta mañana.

López Obrador aseguró que dejaron que las refinerías se convirtieran en “chatarras” y por ello no operan a toda su capacidad. “Es heroico lo que hacen los trabajadores”, recalcó.

Dijo que en el caso de Tula, la refinería sólo está procesando a su 30 por ciento de capacidad, pues tiene piezas totalmente deterioradas y que los trabajadores están ahí con todos y los riesgos que implica.

Reiteró que por ello se está convocando a todos los trabajadores para dar mantenimiento a las refinerías.

También señaló que aunque en la refinería de Tula hay al menos 3 mil trabajadores no se les utilizaba para dar mantenimiento, sino que se contrataba a una empresa para llevarlo a cabo y esa empresa contrataba a jubilados de Pemex, pues ellos son los que tienen la experiencia.

No descartó que si se necesitan más trabajadores se puedan contratar más.

“Están deseosos de que se les tome en cuenta para sacar adelante a Pemex”, aseguró.

LAS EMPRESAS PARA DOS BOCAS

El primer mandatario aseguró esta mañana que se eligió a las cuatro mejores empresas del mundo para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Y aseguró que no quiere “casos como los de Odebrecht”.

“Son las mejores del mundo, las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación. Esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una. Son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías”, aseveró.

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dio a conocer que ayer se entregaron las invitaciones para participar en la licitación de Dos Bocas a cuatro empresas: Consorcio Bechtel (Estados Unidos) – Techint (Italia-Argentina), Consorcio Worley Parsons (Australia) – Jacobs (EU); así como las empresas Technip (Francia) y KBR (EU).

Detalló que será una licitación restringida.

Esta mañana, López Obrador aseguró que su Gobierno no quiere “que en estas obras tan importantes, las empresas no tengan capacidad profesional; que no tengan capacidad económica; y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética”.

“No queremos casos como los de Odebrecht. No queremos casos de obras inconclusas por empresas que no han cumplido”, añadió.

Dijo que hay posibilidades de que en esa refinería trabajen empresas nacionales, pero que se dejará la dirección en una de estas cuatro empresas.

Recordó que la obra presenta una inversión de 8 mil millones de dólares y por eso es una gran responsabilidad.

“Muchas veces se entregaban contratos a empresas cuyo domicilio fiscal era una casa abandonada, porque ya estaban apalabrados para entregar el contrato a quienes ni si quiera tenían experiencia”, criticó.

Por eso también, recalcó, el tiradero de obras que hay por todo el país.

Ayer en Hidalgo, Rocío Nahle detalló que “de acuerdo con la instrucción presidencial, en las bases de licitación se contemplaron algunos requisitos como el contenido nacional que está especificado con un mínimo de 50 por ciento con ello vamos a garantizar la transferencia tecnológica y que el personal que se contrate sea mexicano”.