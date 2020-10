Pemex despide a su titular de Recursos Humanos, Alejandro Cabrera, tras reunión con Romero Deschamps

La compañía paraestatal justificó el despido porque Cabrera Fernández acudió con Romero Deschamps y las otras dos personas antes mencionadas, de forma unilateral y sin el conocimiento ni autorización de sus superiores

Carlos Álvarez

21/10/2020 | 02:55 AM

Petróleos Mexicanos (Pemex) despidió este martes 20 de octubre a Alejandro Cabrera Fernández, titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la empresa paraestatal, tras haber sido grabado en video mientras comía con el ex líder sindical Carlos Romero Deschamps.

"Una vez que se conoció el video de referencia, el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y, después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral", señaló PEMEX en un comunicado.

Además de Cabrera Fernández, en el video también aparecen el diputado federal y Secretario del Interior, Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Manuel Limón Hernández.

Así como Fernando Navarrete Pérez, Presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del mismo sindicato petrolero.

La compañía paraestatal justificó el despido porque Cabrera Fernández acudió con Romero Deschamps y las otras dos personas antes mencionadas, de forma unilateral y sin el conocimiento ni autorización de sus superiores.

"[El funcionario federal] se apartó de los principios éticos que rigen a Petróleos Mexicanos [...] No hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral, con ex directivos o ex líderes sindicales, sin relación laboral con la empresa", concluyó PEMEX.

El pasado 6 de enero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federa (STPS), cuya titular es Luisa María Alcalde Luján, extendió una constancia en la que reconoce a Manuel Limón Hernández como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), uno de los hombres de confianza del ex dirigente Carlos Antonio Romero Deschamps, quien renunció el 16 de octubre del año pasado.

“La Secretaría del Trabajo dio constancia a las modificaciones a los estatutos del sindicato para amarrar el cargo de Limón Hernández en el periodo que culminaría Romero Deschamps, es decir 2024, mientras no se controvierta vía jurisdiccional”, señaló el diario Reforma, que informó del hecho.

Tras la separación del cargo, el pleno del Sindicato aceptó la renuncia de Romero Deschamps mediante un dictamen del Consejo General de Vigilancia, aprobado por dos terceras partes de las 36 secciones del gremio. Además, las autoridades federales avalaron cambios a los estatutos para que el nuevo dirigente y los funcionarios del STPRM llegaran al final de sus periodos, es decir, hasta 2024.

“Los cambios a su directiva habían entrañado que su propia pretensión implicase que la función de los directivos haya llegado al final de su periodo, es decir, aquella del Secretario General del Comité Ejecutivo General en términos de las manifestaciones que obran en el acta en comento debe dársele el valor de cierto mientras no se controvierta en vía jurisdiccional conforme a la citada solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009”, se indica en la resolución de la STPS, fechada el 9 de diciembre pasado.

Limón Hernández fungía como secretario del Interior del Sindicato y fue tesorero del STPRM de 2007 a 2018. Además, es el único dirigente sindical con fuero, al ser diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Originario de Agua Dulce, Veracruz, comenzó su trayectoria en el gremio petrolero en la Sección 10 de Minatitlán, la cual llegó a dirigir.

El nuevo dirigente del STPRM estuvo involucrado en las indagatorias del llamado “Pemexgate”. En 2002, un juez ordenó la aprehensión de Limón Hernández y otras cinco personas involucradas en el presunto desvío de mil 100 millones de Pemex al sindicato, por uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y peculado.

En el año 2000 se conoció un escándalo de índole electoral, en el cual se demostró un desvío de fondos, conocido como “Pemexgate”, documentado por el Instituto Federal Electoral (IFE), al registrarse un desvío de mil 500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida Ochoa.

En 2003, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso judicial contra Romero Deschamps por el delito de peculado electoral. Sin embargo, el proceso fue suspendido en 2006 por falta de pruebas. Fue hasta el año 2011, que el proceso fue dado por finalizado de manera inapelable, con la firma de convenio, por el que Pemex prestó al sindicato 500 millones de pesos pagaderos en un plazo de 10 años y sin intereses.

El acuerdo, supuestamente para la construcción de viviendas, establecía que el sindicato comenzaría a pagar el préstamo a partir de enero de 2016, con mensualidades de 8 millones 333 mil 333 pesos, y que se terminará de liquidar en diciembre de 2020.

Ese mismo 6 de enero, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió elecciones en el gremio y pidió a la titular de la STPS, Alcalde Luján, que explique el plan de democratización sindical.