PeÃ±a alerta pagos adicionales por la cancelaciÃ³n del NAIM, pero respeta la decisiÃ³n de AMLO

Peña alerta pagos adicionales por la cancelación del NAIM, pero respeta la decisión de AMLO

Peña Nieto recalcó que de mantener la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco, el 'próximo Gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales requerirán el uso de recursos adicionales a los del impuesto que pagan las viajeros'

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que será respetuoso de las decisiones que tome el Gobierno del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se anunció la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

“El Gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que le correspondan a la próxima administración y continuará hasta el 30 noviembre un proceso de transición cordial y respetuoso”, dijo Peña Nieto durante la entrega de los Premios de Tecnología e Innovación 2018.

“Durante la actual administración no se realizará modificación alguna ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del NAIM”, recalcó.

Peña Nieto recalcó que de mantener la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco, el “próximo Gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromisos, los cuales requerirán el uso de recursos adicionales a los del impuesto que pagan las viajeros”.

Esta mañana el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se va a “obedecer el mandato de los ciudadanos” expuesto en la Consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y anunció: se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. También recalcó que se van a respaldar los compromisos y contratos que ya existen derivados de la obra en Texcoco.

“La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía; se va a mejorar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca”, anunció el Presidente electo.

Luego del anuncio, el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, aseguró que los trabajos del NAIM en Texcoco continuarán hasta el próximo 30 de noviembre cuando concluya la administración de Peña Nieto.

“Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México cumplirá sus compromisos y obligaciones respecto al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. A la fecha, la concesión del NAIM, ubicado en Texcoco, continúa vigente en los términos en que fue otorgada y sin afectaciones en la ejecución”, dijo esta tarde Patiño al leer un comunicado.

Recalcó que “la actual administración, y a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, honrará todos sus compromisos adquiridos con motivo de la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto hasta el último día de su mandato constitucional, el 30 de noviembre de 2018”.

HABRÁ INCERTIDUMBRE: EMPRESARIOS

Empresarios mexicanos se pronunciaron en contra de la cancelación del NAIM, dijeron que la decisión “envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados y a los inversionistas”.

“Queremos hacer pública nuestra posición. La decisión del Presidente electo de cancelar la obra del NAIM en Texcoco e iniciar los estudios para construir en Santa Lucía envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados, inversionistas y a todo los mexicanos”, dijo esta tarde Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Gustavo de Hoyos aseguró que con su decisión, el Presidente electo va contra los principios que prometió respetar.

“Esta decisión es contraria a los tres postulados éticos postulados por el Presidente electo: no robar, no mentir, no traicionar”, dijo.

“Nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer”, añadió.