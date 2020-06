Pena es robar y que te cachen: actriz Diana Golden, al acudir por una despensa (VIDEO)

La actriz de telenovelas detalló que lleva cuatro meses sin trabajar, por lo que "no le da pena" ir a recoger las despensas. Criticó al gobierno "preocupado por su tren maya"

Noroeste / Redacción

La actriz Diana Golden fue captada cuando acudió a recibir una despensa para enfrentar la crisis económica por el Covid-19.

Cuestionada por diversos medios de comunicación, reveló que lleva cuatro meses sin trabajar. Además, aún no recibe el pago de sus últimas grabaciones en el programa "Como dice el dicho".

"Agradezco mucho la ayuda que nos han brindado. Sinceramente no sé cómo hubiéramos alcanzado a sobrevivir", detalló en entrevista, de acuerdo a vanguardia.com.mx.

Diana Golden aseguró que no le da pena acudir a buscar las despensas pues se encuentra necesitada.

"Pena es robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida. Tengo cuatro meses sin trabajar al igual que todos los actores", añadió

La actriz explicó que incluso su sobrina perdió su empleo en Miami, sin embargo ahí si cuentan con ayuda de desempleo.

Cuestionada sobre los altos ingresos de los famosos, explicó que no.

"Eso era como por ahí de los 90 cuando hacíamos muchas novelas, pero nunca, fue más la fama. Somos obreros del arte".

Al ser cuestionada sobre las críticas que puede recibir por acudir por la ayuda, la intérprete respondió:

"Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (...) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?, nuestro gobierno está más preocupado por su Tren Maya".