Peña Nieto entrega la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump

En uno de sus últimos actos, el Presidente saliente realiza la condecoración al asesor de la Casa Blanca en el marco de la Cumbre del G20 en Argentina

noroeste.com

30/11/2018 | 06:16 AM

En el marco de la Cumbre del G20 que se llevará a cabo en Argentina, y durante uno de sus últimos actos como Presidente, Enrique Peña Nieto entregó este viernes la Orden Mexicana del Águila Azteca -el mayor reconocimiento que el Gobierno de México da a un extranjero-, a Jared Kushner, yerno y asesor especial de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decisión muy criticada entre los mexicanos.

Peña Nieto aprovechó su viaje a Buenos Aires, Argentina, en el marco de la Cumbre del G20, para firmar el Tratado México, EU, Canadá (T-MEC) y entregar, además, la condecoración a Kushner, de 37 años de edad, un empresario de origen judío propietario de una sociedad inmobiliaria y de la editorial que publica el diario The New York Observer.

Kushner está casado con Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos y en la actualidad funge como asesor especial del titular de la Casa Blanca. Además, formó parte del equipo de consejeros de su suegro durante la campaña electoral presidencial. Se dice que fue él quien ideó la estrategia de que el entonces candidato visitara a México, en agosto de 2016, cuando fue recibido por Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, donde ambos ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.

Trump asumió en esa ocasión una actitud soberbia contra México, los mexicanos y el propio presidente Peña Nieto, a quien se le vio nervioso durante una conferencia conjunta en la residencia oficial. El resultado fue desastroso: "un error histórico", tal como lo calificó el diario The New York Times.

Después de la conferencia de prensa conjunta, Peña Nieto aseguró que no había hablado del muro que el magnate inmobiliario promovía, y mucho menos, de su exigencia de que México lo pagara. Sin embargo, ese mismo día Trump tomó un vuelo de la Ciudad de México a Phoenix, Arizona, donde afirmó a sus simpatizantes que había dejado claro en Los Pinos que el muro lo pagarían los mexicanos.

La defensa de EPN, Videgaray y AMLO a Kushner

Peña Nieto aseguró que quería darle la condecoración de Águila Azteca al yerno de Donald Trump, porque "Es una atribución del Presidente y la quiero dar, porque quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado de México y construido realmente a que logremos el acuerdo, el entendimiento".

"Ha sido un actor importante en este propósito de tener un buen entendimiento con el nuevo Gobierno que entró hace dos años y por eso es que hoy conociendo la labor y lo que ha hecho es que quiero entregar este reconocimiento", argumentó el presidente mexicano.

Por su parte, Luis Videgaray Caso justificó la decisión del Gobierno mexicano de entregar la Orden del Águila Azteca a Kushner, ya que sin él, aseguró el canciller mexicano, "hoy no tendríamos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá" y nuestro país habría perdido "millones de empleos".

Entrevistado por el periodista Carlos Loret de Mola, el canciller mexicano y amigo personal de Kushner, dijo que las críticas contra el anuncio de la condecoración es porque se desconoce el "trabajo tan arduo" que el yerno de Trump hizo en la negociación del acuerdo comercial.

Aseguró que la participación del esposo de Ivanka Trump fue muy importante lograr un nuevo acuerdo con EE.UU. Incluso dijo que sin el estadounidense "hoy no tendríamos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá". El titular de la SRE también destacó que sin la participación de Kushner "en México se hubieran perdido millones de empleos que dependen de nuestra capacidad de exportar libremente a Estados Unidos".

"Fue gracias a su intervención en momentos muy difíciles, de gran incertidumbre, que se logró que Estados Unidos en lugar de salirse del tratado, como lo pensaba Trump, y así lo había anunciado durante su campaña, optara por intentar una negociación", precisó Videgaray Caso.

"El hecho de que tenga una relación de trabajo y familiar con Trump no es un motivo válido para criticarlo o hacer criticable el contenido de la condecoración; me parece incluso discriminatorio que por su relación familiar con alguien que ha tenido posturas agraviantes con los mexicanos, se descalifique a alguien que ha tenido una labor muy importante por el bien de la relación", abundó el canciller mexicano.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó, por su parte, como "ajustada a la realidad" la decisión del Gobierno de Peña Nieto por la aportación del yerno del mandatario estadounidense en la negociación del T-MEC, porque Kushner "siempre estuvo presente" en las negociaciones del acuerdo comercial.

"Él ayudó en la negociación durante el tratado. Si ese es el argumento que está utilizando el Gobierno mexicano, considero que es algo apegado a la realidad, o que se ajusta a la realidad. En las negociaciones del tratado siempre estuvo él presente", dijo el presidente electo al diario La Jornada.

"Cada gobierno tiene su forma de actuar; para ellos (el Gobierno de Peña) fue importante la participación de este señor, ese es un enfoque, por eso el reconocimiento. Ellos lo han tratado más, yo no tengo nada en contra de él, nada en contra del postulado a la medalla", añadió el político tabasqueño.

"El señor Kushner desempeñó un papel fundamental a lo largo de todo el proceso, apoyando de manera decidida el desarrollo de las conversaciones comerciales entre ambos países, lográndose con ello resultados satisfactorios en un nuevo acuerdo en materia económica para los tres países", indicó la SRE en un comunicado.

"La participación del señor Kushner fue determinante para dar inicio al proceso de renegociación del TLCAN, evitando una salida unilateral de Estados Unidos de dicho tratado, y su constante y eficaz involucramiento fue clave para lograr un cierre exitoso de las negociaciones", señaló la Cancillería mexicana.

"El nuevo T-MEC, que sustituirá al TLCAN en caso de que así lo apruebe el Senado mexicano, ofrece un importante elemento de estabilidad para la economía nacional, y da certidumbre a millones de trabajadores mexicanos cuyo empleo depende de las exportaciones de bienes y servicios de México a Estados Unidos y Canadá", abundó la SRE.

Kushner en México

El yerno de Trump mantiene desde la campaña electoral estadounidense de 2016 una cercana relación con Videgaray Caso, con quien suele reunirse durante sus frecuentes visitas a Washington. Además, Kushner ha visitado públicamente México en dos ocasiones.

La primera en marzo pasado, cuando mantuvo un encuentro con el presidente Peña Nieto, en el que abordaron asuntos migratorios y una posible reunión entre el mandatario mexicano y Trump, misma que nunca se llegó a concretar. La segunda visita fue en julio, cuando Kushner regresó al país junto a una delegación de altos funcionarios que se encontraron con López Obrador.

La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se les otorga a los extranjeros en México, por servicios prestados al país, según la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Algunos personajes que la han recibido son: el dictador cubano Fidel Castro Ruz, el escritor colombiano y premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez.

Además, la han recibido el rey Felipe VI de España; al ex presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower; la reina Isabel II del Reino Unido; al ex presidente de Uruguay, José Mujica; la ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; el escritor peruano Mario Vargas Llosa; la activista guatemalteca, Rigoberta Menchú; los directores de cine Walt Disney y James Cameron; así como el empresario estadounidense Bill Gates y su esposa Melinda.