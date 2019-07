Peña Nieto le pidió matrimonio a Tania Ruiz y ella le dio el 'sí', asegura periodista

Según información, la boda de la pareja será a finales de este año

Noroeste / Redacción

05/07/2019 | 11:22 AM

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz.

Han pasado apenas unos meses desde que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto aparecieron por primera vez juntos, y al parecer las campanas de bodas sonarán a finales de este año en la vida de la pareja.

Y es que según Jorge Carbajal de “Productora 69”, el ex presidente de México y la modelo mexicana, planean casarse a finales de este año, tratando de llevar el evento en secreto, y detalló que la familia de Ruiz está más que sorprendida con la noticia, difundió vanguardia.com.

A raíz de esta noticia comenzaron a surgir varias especulaciones sobre lo que Tania y Peña podrían estar tramando con su boda, como posibles negocios familiares, pues pocos creen que exista entre ellos una verdadera necesidad de casarse.

Lo cierto es que si habrá boda o no, ambos parecen estar muy enamorados y disfrutando de su romance al máximo, cosa que no todos ven de buena manera, puesto que su relación inició cuando Enrique Peña Nieto aún no se divorciaba de Angélica Rivera.