PeÃ±a y Videgaray traicionaron a Emilio Lozoya, afirma su abogado

Peña y Videgaray traicionaron a Emilio Lozoya, afirma su abogado

El ex director de Pemex fue traicionado por Peña, Videgaray y el resto del gabinete, señala el abogado Coello Trejo. En entrevista, afirma tener todas las pruebas para demostrar que su cliente no es responsable de las compras de Agro Nitrogenados y Fertinal

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- En las conversaciones cliente-abogado, Emilio Lozoya Austin le ha confiado a Javier Coello Trejo las traiciones orquestadas en su contra que ahora lo mantienen prófugo de la justicia, luego de la orden de aprehensión que le fue girada por la adquisición presuntamente irregular de Agro Nitrogenados. Es muy probable que, en breve, a esa causa penal se le sume otra por los daños a la Hacienda Pública que causó la compra de Fertinal cuando el economista dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex).

Apenas el pasado 2 de julio, el abogado Coello Trejo sostuvo una plática con Lozoya en la que se definieron los últimos detalles para que, un día después, la defensa requiriera como testigos en el juicio de amparo precisamente a quienes serían esos traidores.

—¿Emilio Lozoya se siente traicionado por Enrique Peña Nieto y por Luis Videgaray

—Yo creo que sí.

—¿Se lo ha dicho?

—Lo hemos platicado –cuenta a Contralínea el licenciado en derecho, conocido como fiscal de hierro cuando, en 1977, encabezó la campaña anticorrupción del Gobierno priísta de José López Portillo.

Sentado en el medio de la elegante sala de juntas de su despacho jurídico y siempre con un cigarrillo encendido, el líder de la defensa penal de Lozoya Austin señala que son varios los integrantes del gabinete que le han dado la espalda a su cliente.

“No hay ni una sola voz de todos ellos que formaban parte del gabinete que haya levantado la mano y que dijera: ‘no es así’. Ni una sola voz. Qué fácil. ¿Y dónde están las lealtades?”

Coello Trejo se refiere a los hilos finos de la corrupción en Pemex al más alto nivel de Gobierno, que tocaba las puertas de Los Pinos. “Yo no quiero imputar a nadie, porque el Presidente Peña… qué fácil: él está bailando con la novia cuando era el responsable del país”.

Para el abogado, es claro que quien fuera director general de Pemex entre diciembre de 2012 y febrero de 2016 no asumirá las culpas de todos aquellos que participaron en la cadena de decisiones para comprar Agro Nitrogenados y Fertinal.

“A mí él me ha dicho: ‘a ver, Javier, si yo hice algo malo que me frieguen, pero el hecho fue servir al Presidente, servir a Pemex y a la reforma energética, que no fue nada fácil. Ésa fue mi instrucción: tenía que sacar la reforma energética y la sacamos; había que hacer de Pemex una empresa productiva, y la empezamos a hacer’”.

El pasado 3 de julio, el despacho jurídico Coello Trejo & Asociados formalizó la solicitud al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México para que se cite en calidad de testigos al ex Presidente Peña Nieto; al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; al ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza; al ex subsecretario Ingresos, Miguel Messmacher; y al ex director de la filial PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera Panizzo.

Para la defensa, todos ellos conocen a fondo las operaciones para adquirir Agro Nitrogenados y Fertinal; en algunos casos, incluso se perfilan como los responsables. Pero no sólo son ellos, el bufete jurídico barajea otros nombres: “Cuando entra [José Antonio] González Anaya y luego Carlos Treviño y ¿a ellos ya les dijeron? ¿A ellos ya los llamaron? Entonces, ¿por qué Emilio Lozoya es el ícono de la corrupción? Porque se peleó con Videgaray porque él nunca estuvo de acuerdo en comprar Fertinal”.

—¿Emilio se oponía a la compra de Fertinal?

—Claro que sí.

—¿Y de Agro Nitrogenados?

—No, ahí no porque ya estaba consumado el hecho; pero Agro Nitrogenados, si lo analiza fríamente, valió la pena. Seguramente también Fertinal, pero ¿por qué se oponía Lozoya a la compra de Fertinal? Porque no había recursos, porque de cada dólar que entraba a Pemex, Hacienda se llevaba 80 centavos. Entonces todavía en 2013 le solicitan a Emilio 60 mil millones de pesos que tiene que mandar a Hacienda; y en 2014, 75 mil [millones]; y pregúntele a la Comisión Federal de Electricidad, a ellos les quitaron en 2013, 2014 y 2015. Una figura jurídica no autorizada por el Congreso.

“Yo no estoy diciendo que Videgaray o que Peña se robaron ese dinero. No. Estoy diciendo que la responsabilidad era de ellos. ¿Por qué? Porque si retiran el dinero de Pemex, ¿con qué se hacen los proyectos? Endeudándose. Y, ¿quién autoriza la deuda? El secretario de Hacienda. ¿Por qué no esa deuda se metió a deuda soberana que pagaba un interés ínfimo? ¿Por qué se metió a Pemex?”

LAS BASES DE LA DEFENSA

Las estrategias de defensa por Agro Nitrogenados y por Fertinal corren por vías distintas. En el primer caso, ya judicializado, se centra en inculpar a quienes autorizaron la compra. En el segundo, si se judicializara, se revelará el verdadero papel de quien despachó desde Palacio Nacional, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda.

—¿Tiene la convicción de que va a poder solventar la defensa de Emilio? ¿Tiene las pruebas?

—En el caso de Agro Nitrogenados, todas. Y en el caso de Fertinal, si es que lo imputan, todas las pruebas.

Este último caso es el que apuntan hacia Luis Videgaray, quien estuvo al frente de Hacienda del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016. “¿Quién otorgó los créditos para comprar Fertinal?”, pregunta el abogado en clara alusión a Bancomext y Nacional Financiera. “¿Quién es el presidente del Consejo de administración de esos bancos?”

La estrategia es clara: Petróleos Mexicanos solicitó créditos por 950 millones de dólares para esa operación. Bancomext y Nafin otorgaron la mayor cantidad. Ambos préstamos fueron autorizados por Videgaray, quien presidiera en su momento los Consejos de Administración de ambas instituciones financieras, consta en documentos oficiales.

“¿Cuándo se firma el contrato de Fertinal? En diciembre de 2015, el contrato. ¿Cuándo se materializa la operación? En marzo-abril de 2016. ¿Cuál cree usted que haya sido el Waterloo o la gota que derramó el vaso para la salida de Emilio Lozoya? ¿Cuándo sale Lozoya? En febrero de 2016 [hasta el día 8]”, señala Coello Trejo.

—¿Por qué no hay acciones legales de Emilio contra Luis Videgaray?

—Va a haber en su momento. Ahorita nos tenemos que defender de lo que lo están acusando.

—¿Acciones legales de qué, si el como secretario tiene la facultad para disponer del presupuesto?

—Nada más lo que quiero es que se aclare: yo no estoy imputando a Videgaray, yo lo que quiero es llevarlo ante un juez como testigo para que aclare el porqué, por qué sale Emilio y se dedica González Anaya a destruir todo lo que Emilio había hecho. ¿Por qué si era el mismo gobierno?

AGRO NITROGENADOS

Los abogados del despacho Coello Trejo & Asociados son como armadores de rompecabezas: se esfuerzan primero por entender los mecanismos empleados en ambas operaciones, y luego por hallar el lugar exacto de cada pieza.

El tema más urgente es el de Agro Nitrogenados, porque es el que se ha judicializado. En segundo lugar está atender el asunto Fertinal, y de Odebrecht prácticamente se da por concluido, pues los delitos que se le pudieran imputar al ex director de Pemex han prescrito.

La pieza clave en el primer caso es Carrera Panizzo. “Cuando a Emilio le informan como director [de la operación de Agro Nitrogenados], todo ya estaba autorizado: él lo único que hace es que le informa al Consejo [de Administración de Pemex] y por eso el Consejo no vota, recibe el informe nada más. Así está en el acta [de la sesión extraordinaria] 865, creo que es el acta”, afirma el abogado.

Aquí el rompecabezas tiene que ver con las 90 empresas propiedad y participadas de Pemex. Agro Nitrogenados, dice Coello Trejo, viene desde julio de 2013: “El consejo de administración de PMI Holding, que es una empresa filial de Petróleos Mexicanos constituida en Holanda, es la que autoriza la compra”.

El abogado asegura que posee los papeles en los que se da cuenta la autorización de una inversión por 475 millones a favor de PMI Comercio Internacional para que adquiriera la empresa.

“El techo para comprar la planta fue de 275 millones, y otros 200 millones para rehabilitarla, mismos que se ejercieron. Emilio Lozoya, ya como director de Pemex, echa a andar la planta. PMI contrata a los despachos, los constructores y todo para echarla a andar, no más que la planta, si bien es cierto estaba parada, lo que se compró no fue sólo la planta, sino se compraron activos de más de siete empresas, ¿en qué consisten esos activos? 103 hectáreas de tierra a orilla de mar, almacenes, plantas para bodegas, oficinas y un puerto; incluso cuando esto sucede, el puerto funciona, da servicios portuarios, se adquieren las concesiones de todo eso. Eso es todo lo que adquirió PMI Internacional a través de una empresa que crean y que se llama Pro Agroindustria, SA de CV, cuyos accionistas son PMI Internacional Norteamérica y PMI Internacional Estructuras.” El abogado se refiere a PMI Holdings, BV; PMI Norteamérica, SA de CV, y PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, implicadas en esta operación, como lo ha informado Contralínea.

Coello Trejo destaca que este esquema empresarial no lo creó Lozoya Austin. “PMI [Comercio] Internacional viene de 1989 y, ¿quién la crea? El actual secretario de Comunicaciones y Transportes [Javier Jiménez Espriú]. No es una cosa nueva, y se crea para que sea por conducto de esa empresa que venda todo el petróleo y sus derivados que produce Pemex, por eso la crean y luego van creando otras, PMI Norteamérica, PMI Estructura, es todo un mapa de empresas.”

—¿Cuántas empresas han detectado en esta operación?

—Nada más PMI Internacional, PMI Norteamérica, PMI Internacional Infraestructura y estas dos últimas fundan Pro Agroindustria. ¿Para qué? para la operación de eso, pero es el mismo.

—¿Entonces va ser fundamental la declaración de Carrera Panizzo en todo esto? ¿Ya la solicitaron?

—En eso estoy. Sólo que recuerden que voy a pedir y tengo que relacionar perfectamente los hechos que le voy a preguntar, así lo ordena la Ley de Amparo, entonces tengo que ser muy cuidadoso en el escrito, porque tengo hasta el 11 de julio, a más tardar lo presento jueves o viernes.

Coello Trejo lo presentó el mismo día que concedió esta entrevista, el 3 de julio.

—¿Sobre quién está pidiendo?

—A Peña Nieto, Videgaray, los miembros del Consejo de Administración, Pedro Joaquín Codwell y otros, en el mismo escrito. Tengo que presentar dos: en uno mis pruebas y en otro las testimoniales, y es el juez el que va a decir sí o no, pero yo lo voy a pedir, porque esa es la Ley.

—Pero le van a negar a Peña, porque aunque sabía todo él no aprobaba de manera directa.

—Quién sabe, pero no importa. Yo creo sí [lo van a citar], por eso lo estoy pidiendo. ¿Qué pasa si el juez dice que no?, ¿qué va a pensar la opinión pública? Que lo están protegiendo. ¿Quién lo estaría protegiendo? El presidente [López Obrador], cosa que no es cierto y que no creo. Dicen que un arreglo, yo no creo, el presidente tiene sus tiempos, el fiscal [Alejandro Gertz Manero] tiene sus tiempos y yo no le voy a enseñar al fiscal cómo hacer sus cosas, yo lo respeto mucho, es mi amigo.

El abogado de Lozoya reitera que la compra de Agro Nitrogenados se hizo por los alcances del Pacto por México. “En el punto 59 del Pacto por México, el Presidente Peña determina, junto con los partidos políticos que lo firmaron, que Pemex se convertirá en una empresa productiva del Estado, por eso viene la reforma energética, para poder hacerla productiva del Estado. ¿Quién le da las instrucciones a Emilio? El Presidente, que hay que fortalecer los fertilizantes porque nosotros producimos gas, hay que traer gas de no sé dónde y sale muy caro para la cadena productiva”.

—¿Eso es verbal o por escrito?

—No. El presidente nada más firma los nombramientos de los funcionarios, pero obviamente si el presidente Peña dice que no sabía, entonces no fue presidente.

—¿Pero su cliente sí sabe que se lo dijo el presidente?

—Claro que sí.

—¿Y de la compra tanto de Agro Nitrogenados como de la otra sí se le avisó al Presidente?

—Obviamente no sólo al Presidente, [también] a Videgaray, a Hacienda también. Es muy fácil Agro Nitrogenados y Fertinal: en Agro Nitrogenados se hicieron las inversiones, se echó a andar la planta, hubo las pruebas desde 2018. ¿Qué pasó?, que cuando sale Emilio llega González Anaya y él frena todo, todo; incluso de ahí deriva el problema de [la empresa] Oro Negro. ¿Quién es el que frena todo lo de Oro Negro? González Anaya. ¿Quién es el que se lleva los fondos de las Afores? El hijo de Paco Gil [Francisco Gil Díaz]. Eso es lo que tiene molesto al presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Luego sacan créditos y plataformas que no tenían y suspende todo González Anaya, tan suspende todo que usted va a ver lo que voy a informarle a la opinión pública, en cuanto a la producción, al huachicol, a los gastos, lo voy a informar con los mismos datos de ellos.

“Mi obligación es decir, a ver, todo mundo ya hizo a Emilio Lozoya un ícono de la corrupción. Nada más que, por qué no vemos para atrás qué hizo Emilio. Santiago Nieto dijo que ‘todo en la dirección de Lozoya fue corrupción’, y no es cierto.”

“SE ACABARON LAS LEALTADES”

—¿Sabe si Emilio Lozoya ha hablado con Peña Nieto?

—No, últimamente no. La última vez que hablaron fue antes de las elecciones [del 1 de julio de 2018]. Le dijo: ‘sabe qué, me están destrozando’; [Peña le respondió] ‘no se preocupe, está bien’… Acuérdese que yo serví a cuatro presidentes”, ataja Coello Trejo en referencia al “está bien” de Peña.

—Lozoya era muy amigo de Peña Nieto.

—Había lealtades, pero se acabaron –señala el abogado–. Por eso está hundido este país, porque todo mundo lleva agua a su molino. Era sí, sí. Era no, no. Cómo no voy a saber si trabajé muy cerca de cuatro presidentes, entonces no se vale. Y no es que yo tenga nada contra el presidente Peña; a Videgaray no lo conozco físicamente, pero bueno, no se vale. El principio de todo ser humano es la lealtad, aquel que no es leal, no es nada.

—Es sabido que Videgaray tenía una enorme influencia hacia Peña.

—Yo creo que el vicepresidente era Peña. Es triste porque yo conocí a un Peña gobernador muy echado para delante, un Peña de fuerza; y, de repente, no sé qué pasó.

—¿Le dio miedo la Presidencia?

—No sé. Ése es el problema, si usted no sabe montar, no se suba al caballo.

—¿Emilio Lozoya realmente va a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su honor?

—Esa es la instrucción que yo tengo, y una convicción que personalmente tengo. ¿A costa de qué? No sé.

Coello Trejo asegura que su cliente no ha solicitado el llamado “principio de oportunidad”, similar al “testigo protegido”: “Eso es lo que hizo Duarte, o sea, antes de que se fuera el Presidente Peña se arregló Duarte […] Pero aquí no. Yo no tengo ninguna instrucción. Yo todavía anoche hablé con él, no tengo ninguna instrucción de él de testigo protegido. Las instrucciones que él me dio fue ‘vámonos a fondo, yo quiero decir la verdad’, pero a través de la Fiscalía, o sea no de testigo protegido ni mucho menos. Y es lo que estamos haciendo, defenderlo. Yo no sé si Emilio haya hecho otras cosas o no, yo de lo que lo estoy defendiendo es de lo que injustamente le están imputando”.