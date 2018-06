Pensaba que a esta edad ya estaría retirado: Rafael Nadal - Noroeste

Pensaba que a esta edad ya estaría retirado: Rafael Nadal

Rafael Nadal, quien sigue celebrando la obtención el domingo de su undécima corona en el Roland Garros, admitió que hasta él mismo está sorprendido de haber ganado un torneo del Grand Slam a los 32 años.

“Yo pensaba que a esta edad ya estaría retirado”, dijo Nadal en una entrevista publicada el martes por el diario Marca.

Nadal, quien se mantuvo en lo más alto del ranking mundial tras la victoria del domingo en el polvo de ladrillo parisino, destacó que también le sorprende que él y el suizo Roger Federer, de 36 años, continúen dominando el circuito.

La carrera de ambos parecía terminada cuando tuvieron que alejarse de las canchas por diversas lesiones en 2016, pero el español y el suizo se llevaron los seis torneos del Grand Slam disputados en los últimos 18 meses.

Cuando Federer venció a Nadal en la final del Abierto de Australia 2017, el suizo terminó con una sequía de títulos de Grand Slam de cinco años. El español también pensó que sus días de gloria habían quedado atrás ya que en los dos años anteriores no había ganado ninguno de los torneos grandes.

“Sí que me ha sorprendido porque en 2017 yo llevaba dos años sin ganar y él creo que no ganaba un gran título desde 2012. Claro que sorprende porque estamos en una edad avanzada. Cuando llevas tanto tiempo sin ganar no sabes si volverás a hacerlo algún día”, destacó Nadal.

Con su triunfo del domingo, Nadal sumó 17 coronas del Grand Slam, solamente por detrás de las 20 de Federer. Pero el español insistió en que no se presiona para alcanzar a su histórico rival.

Halep tuvo gran recibimiento en Rumania

La rumana Simona Halep, que al ganar el sábado Roland Garros se apuntó su primer título de Grand Slam, fue recibida como una estrella este lunes en Bucarest por más de 15 mil personas congregadas en el estadio nacional.

“Espero que este trofeo marque el inicio de una nueva generación de campeones. Debemos tener confianza en nosotros mismos ante todo, tenemos que soñar”, declaró la tenista de 26 años de edad mientras la multitud coreaba su nombre.