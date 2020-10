DÍA DEL MÉDICO... en el primer frente de batalla contra la pandemia

Pensar positivo, una de las armas contra el Covid-19, dice el doctor Jesús Ramón Salazar

El doctor Jesús Ramón Salazar López aprovecha sus 30 años de experiencia en la medicina alternativa para combatir la pandemia; asegura tener varios casos de éxito

José Abraham Sanz

Recuerda haber visto hasta gente que parece astronauta: cubiertos de cuerpo completamente, asustados, con latas de aerosol, con una desconfianza nunca antes vista.

Del virus Covid-19, o del bicho, como le dice para bajarle el tono a la charla, supo cuando las mismas pesonas comenzaron a cuestionarle sobre si esto de la pandemia sería algo real, algo como lo pintan.

Por eso decidió estudiar, una vez más, lo que se sabía sobre este tema, de sus colegas donde el coronavirus comenzó a hacer estragos antes que en México.

El doctor Jesús Ramón Salazar López decidió no encerrarse y ofrecer su experiencia de medicina homeopática para mantenerse en la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Guasavense de nacimiento, Jesús Ramón estudió medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo con especialidad como médico circujano y tiene una maestría en homeopatía.

Pero también tiene licencia de partero y de sicoterapeuta, y es esto último lo que le ha servido para entender un poco más cómo funciona el miedo de la pandemia en las personas.

El médico, especialista y reconocido en homeopatía, aprovecha sus 30 años de experiencia, en la lucha contra el Covid-19.

"La pandemia del Covid-19 viene a provocar un caos emocional en toda la gente, un problema sicológico generalizado, del temor al bicho; les dijeron que tenían que encerrarse, para poder librarse de eso, pero la realidad es que sigue teniendo temor porque no confía, que realmente estando encerrado se vaya a salvar", recalca.

"Porque ha habido muchas versiones, hay muchos casos de gente que se ha encerrado y termina infectándose".

Por ello es importante, sugirió, tomar todas las medidas sanitarias que las autoridades han emitido.

El doctor Jesús Ramón atiende a sus pacientes uno a uno. El que espera lo hace en la calle de su consultorio ubicado por la calle Francisco Villa. No hay nadie en el recibidor, lo hace personalmente, con cubrebocas. Tiene tapete desinfectante y gel alcoholado en la entrada.

Los casos de personas que han presentado los síntomas graves de Covid-19, sólo los atiende por teléfono y envía la medicina en taxi.

Los primeros casos y su preparación

El doctor recuerda que cuando todo comenzó, escuchaba a sus propios pacientes con cierta preocupación. La llegada de la pandemia era inevitable y con ella las oleadas de miedo.

"Yo oía los comentarios de la gente, porque la gente no se le pasa decirle al médico de confianza: 'oiga, y usted ¿cree que sea realmente esto?, ¿cree realmente que exista esto?", recalca.

"Mi sugerencia fue seguir las indicaciones sanitarias, de aquí de la localidad, y seguir las reglas e imponérselas a los pacientes. Tuve que restringir a la gente en el consultorio".

También señaló que comenzó a preocuparse él mismo después de algunas llamadas a su padre, quien ya tiene 86 años, en Guasave.

"Yo le hablaba a mi papá: oye, ¿cómo estás?, y siempre me decía no que 'se murió el vecino', que 'se murió el de enfrente', 'se murió el compadre fulano', ah caray, pues está fea la cosa, dije", explica.

Comenzó también a poner reglas a sus otros nueve hermanos y quedaron en que nadie visitaría a su padre y comenzó a restringir también las atenciones que realiza cada sábado en Guasave, en donde atiende a personas de otros municipios cercanos.

"Y lo que hice fue documentarme, tuve que llevar un curso virtual, sobre homeópatas. Nos documentamos, cada uno de ellos, de cada país, por cómo trataban el problema y hubo una buena retroalimentación".

En ese curso, que lo tomó en marzo a través de una asociación internacional de homeópatas, tuvo intercambio de médicos latinoamericanos con otros cuyos países de origen ya habían pasado por eso, como Alemania, España, Italia, Francia y los Estados Unidos.

"Nos dieron su experiencia, había gente de todo el mundo".

Salazar López dirige a nivel estatal de la Asociación de Médicos Cirujanos y Homeópatas, y además forma parte de la Confederación Mexicana de Ciencia y Tecnología Homeopática, organismo por el cual pudo accesar al curso.

"No sé si haya otro homeópata por ahí que esté dando tratamiento para el coronavirus... hay muchos que me han hablado: oye, ¿qué estás dando para eso? No, no sé... ¡estudie!", dice.

La homeopatía también combate el virus

Según explica el doctor Jesús Ramón, quien ya tiene más de 30 años de experiencia, el producto que se entrega como homeópata contiene remedios para los principales síntomas que muestra el paciente y sus rasgos de personalidad.

Recuerda entonces su primer caso de éxito con este tipo de medicina alternativa, de una personas de Culiacán que le llamó para explicarle que un familiar suyo, de avanzada edad, recientemente lo había visitado y que se encontraba de regreso en Guadalajara, con mucha tos, con fiebre y con dificultades para respirar.

El doctor Jesús Ramón Salazar tuvo que llamar a la esposa del paciente hasta Guadalajara y le pasaron el celular por debajo de la puerta de la habitación en que lo tenían aislado.

Después de un cuestionario, Jesús Ramón preparó el remedio, llamó al familiar y le pidió recoger los frascos para llevarlos al aeropuerto.

"Una de las indicaciones que le dí es que bajo ninguna circunstancia se bañara, porque tenía neumonía... y pues, se curó, como la los tres días hablaron, ya está bien, que se había bañado porque se sentía muy bien, y a los días llevaron medicina para todos", narra.

Mientras explicaba el caso, asegura que hace unos días lo visitó otra mujer que había acudido a una consulta con un neumólogo y mostró la receta que la misma paciente le dejó como ejemplo.

En la receta, firmada por un neumólogo, hay una lista de casi 20 medicamentos diferentes e indicaciones específicas para aplicarse todos.

"Le diagnosticaron el Covid y me trajo esto (la receta con los casi 20 medicamentos). Doctor, me recetó esto el neumólogo, ¿lo compro o usted me da tratamiento? Y se le dió tratamiento y salió adelante", asegura.

"Para que te des cuenta nada más, todo el veneno que traen. Si no se muere (de Covid) se muere de eso... casi 20 medicamentos, y luego lo carísimo, hay ampolletas que valen 18 mil pesos cada una y le ponen como 10 ó 12, date cuenta nada más todo lo que se receta, que es lo normal en la cuestión médica, pues porque es a ver a qué le atinan. Ahí está la muestra".

La importancia de la salud mental

Otro caso que recuerda es que una de sus pacientes habituales le llamó mientras lloraba.

Su marido se hizo una prueba para detectar el virus Covid-19 y salió positivo. El miedo la invadió y no paraba de llorar, temerosa por la vida de su pareja, quien batallaba con la enfermedad en su propia casa.

Unos días después de enviar el medicamento, recibió otra llamada de la misma familia, pero ahora del mismo infectado.

Le comentó que él nunca perdió esperanza, ni tuvo miedo a morir, pero su esposa estaba devastada, esperando lo peor.

"Es bien importante la salud mental, ser positivo, pensar en positivo y no estar escuchando muchas noticias malas, desgraciadamente toda la gente que está retenida en su casa, pues tiene contacto con el celular o en la computadora y ahí se le está bombardeando por todos lados, mucha gente por eso se ha muerto, por tanto bombardeo", señala.

"Hasta de conspiración hablaban, un relajo que traían, hasta que la vacuna traía GPS; si, o sea, crean más miedo, más pavor y hay gente de todo, desgraciadamente, entonces no hay que hacer caso ni abrir esos mensajes, igual en la computadora, porque eso no les va a traer nada de provecho, sino que sicológicamente nos va a desestabilizar mucho".