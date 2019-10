PensÃ© que Francisco, â€˜Kikoâ€™, Vega era insuperable, pero Bonilla lo superÃ³, afirma Tatiana Clouthier

Pensé que Francisco, ‘Kiko’, Vega era insuperable, pero Bonilla lo superó, afirma Tatiana Clouthier

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Un día después de que se llevara a cabo la consulta ciudadana para conocer la opinión de los bajacalifornianos respecto a la ampliación de mandato de dos a cinco años, la Diputada federal Tatiana Clouthier consideró que con todas las circunstancias e irregularidades que rodean dicha reforma, el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ha superado a su predecesor Francisco “Kiko” Vega.

“Primero pensé que era imposible superar a ‘Kiko’ Vega, pero Bonilla en menos de dos meses ha superado ya a Kiko”, acusó la legisladora durante una entrevista con el periodista Julio Astillero en su programa de Radio Centro.

Al ser cuestionada sobre si la ampliación de mandato en Baja California servirá como precedente para que en un futuro Andrés Manuel López Obrador se perpetúe en el poder, la legisladora aseguró que confía en lo “demócrata” del mandatario, además de que señaló que la aprobación de dicha ley tendrá un impacto negativo en la imagen del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tatiana Clouthier recordó que en ocasiones anteriores había expresado su rechazo a la ampliación de mandato de dos a cinco años en Baja California, como lo hizo luego de que dicha reforma fuera discutida en la Cámara de Diputados, cuando ella junto a legisladores de todos los partidos ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que presentaron un punto de acuerdo con el que rechazaban dicha legislación.

La Diputada Federal también cuestionó las afirmaciones de legisladores locales que aseguran que la “Ley Bonilla” no ha sido publicada debido a que el documento se “traspapeló”, señalamientos que calificó como una “artimaña”.

“Si yo viviera en Baja California estaría haciendo un movimiento legal para tumbar a todos los diputados incapaces de encontrar un papel. ¿Cómo es posible que no encuentren un papel en el cual viene una ley? Nos habla de una artimaña en la que terminan sustentando en esta cosa que no se como llamarle, a lo que pasó ayer”, apuntó.

La Legisladora también criticó que el Gobernador electo Jaime Bonilla ha perdido más de la mitad del apoyo que le brindó el electorado cuando fue elegido para ocupar el cargo de Senador.

“Bonilla ganó la senaduría con cerca de 800 mil votos; un año después pierde 400 mil, porque ganó la gubernatura con 400 mil, y el día de ayer la artimaña rara que hicieron, que no sé como llamarle, obtiene una mayoría que dice que quiere cinco años. Votaron 50 mil personas”, apuntó.

También aseveró que la entrada en vigor de la “Ley Bonilla” podría sentar un precedente para que los congresos locales amplíen o reduzcan el periodo de Gobierno en sus respectivas entidades basados en la relación que sostengan con el Gobernador electo.

“Quiero llamar la atención del precedente que se puede sentar para que luego diputados de los partidos o de todo el país en lo local puedan decir ‘me cae gordo el Gobernador este, quítale cuatro años y déjalo dos’ o ‘me cae bien, extiéndele’. Esto es atroz y no deberíamos estar permitiendo que esto pase”, acusó.

Finalmente, ante la pregunta de si esta legislación servirá como precedente que abra el camino para que Andrés Manuel López Obrador se perpetúe en el poder, Clouthier aseguró que confía en lo “demócrata” del Presidente, y aseveró que esta ley podría traer consecuencias que terminen por mermar la confianza de los ciudadanos en Morena.

“Confío enormemente en lo demócrata de Andrés Manuel y yo no lo asociaría, creo que lo que no entienden ni la presidenta de Morena, ni Bonilla, es la trascendencia negativa hacia Morena, porque los bonos del Presidente no son transferibles a Morena”.

“Creo que le hacen flaco favor a la democracia en Baja California y en otros estados de la República y complican enormemente la circunstancia para que la gente crea y consolide la confianza que le dio a través de 30 millones de votos a un partido para que hicieran las cosas diferentes, no deberían desaprovechar esa grandísima oportunidad”, puntualizó.

CONSULTA REVELA QUE MAYORÍA QUIERE AMPLIACIÓN

El morenista Jaime Bonilla Valdez gobernará Baja California (BC) los próximos cinco años, concluyeron los resultados de la consulta pública organizada el pasado domingo por el Congreso de esa entidad, donde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría.

De acuerdo con el conteo final de las urnas, la consulta ciudadana tuvo una participación de 53 mil 419 bajacalifornianos, de los que 45 mil 30, que representan el 84.25 por ciento, eligieron que el Gobierno de Bonilla Valdez dure cinco años.

En conferencia de prensa, la Comisión Especial de la Consulta Ciudadana del Congreso de BC precisó que 8 mil 186, es decir el 15.32 por ciento de los votos, opinó que dos años. Además, se registraron 203 votos nulos, es decir, el 0.43 por ciento.

La Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez detalló que para la ejecución del ejercicio se gastaron 55 mil 500 pesos en urnas, 103 mil 500 pesos en 250 mil boletas, 25 mil pesos en hojas de registro, mil 890 en plumas, 936 pesos en crayones, 4 mil 375 en cinta adhesiva, 56 mil 250 en refrigerios, es decir, un total de 247 mil 451 pesos.

Las aportaciones fueron dadas voluntariamente por diputados de Morena, Transformemos, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde, así como de regidores de los municipios de Mexicalli, Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate.

Cano Núñez se manifestó satisfecha con los resultados de la consulta ciudadana, puesto que “al final de cuentas” se recabó la opinión de 53 mil 419 personas, aunque reconoció que hay aspectos que mejorar.