Peopleâ€™s Choice Awards 2018 â€˜Avengers: Infinity Warâ€™, la reina

People’s Choice Awards 2018 ‘Avengers: Infinity War’, la reina

La edición número 44 de la ceremonia concentra a las celebridades en Santa Mónica, quienes dedican la noche a los incendios de California

Fernando Espinoza

SANTA MÓNICA._ En California se realizó la 44 edición de los People’s Choice Awards, en la que Avengers: Infinity War se coronó como Película Favorita y Película de Acción Favorita.

A la ceremonia, que no se suspendió pese a los incendios que estremecieron a Paradise, California, asistieron las luminarias del entretenimiento entre las que resaltaron Scarlett Johansson, Danai Gurira, Nicki Minaj y Victoria Beckham.

Dos horas que duró la premiación, misma que fue televisada y que dejó como resultado a varias actores con una estatuilla en la mano, entre ellos Danai Gugira por la película Black Panther, en la que interpretó a Okoye.

Algunos aprovecharon su tiempo en el escenario para brindar su apoyo a los bomberos que trabajan para sofocar los incendios que azotan California.

Mila Kunis, quien se llevó a casa el premio de Comedia Favorita por su participación como protagonista en Mi ex es un espía, dijo: “Le pido a la gente que se tome un minuto para ayudar y donar. Muchos nos necesitan”.

Chadwick Boseman, protagonista de la cinta Black Panther se llevó el título de Actor de Películas Favorito, dejando atrás a Robert Downey Jr, Chris Pratt, Nick Robinson y Chris Hemsworth, y aunque no estuvo presente, a través de un video dedicó el premio a sus padres.

Otro que tampoco asistió a la entrega fue el actor Kevin Hart, quien se vio laureado como Actor Favorito de Comedia.

Música y show

Nicki Minaj ha estado en los reflectores en los últimos días no solo por su talento, sino por su pelea con la cantante Cardi B, en esta ocasión dejó atrás los escándalos y abrió la ceremonia, se alzó con las preseas de Álbum Favorito, por Queen, y Artista Femenina de 2018, aunque cerró su discurso de manera peculiar: “Quiero agradecerle a Dios, sí a Dios, por todo lo que me da. Aquí hay muchas reinas y la gente cree que si eres reina no te caes nunca, y yo sí me he caído varias veces, pero me levanto de nuevo. Eso se vale. Gracias por todo y quiero dedicarle este premio a las Kardashians”.

De los reconocimientos especiales que se entregaron en la noche uno fue para la británica Victoria Beckham, la estuilla fue como Icono a la Moda, quien además de sumarse a los mensajes de apoyo por los incendios de California, hizo hincapié y reconoció el trabajo de las mujeres.

El galardón al Tour Favorito de 2018 fue para Taylor Swift.

El reconocimiento de Talk Show Nocturno fue para The Tonight show starring Jimmy Fallon y el de Show Favorito de Competencia se lo quedó The Voice.

Kim Kardashian, junto a su madre y sus hermanas se llevaron el galardón de Reality Show Favorito por Keeping up with the Kardashians.