Pepe Aguilar presenta a nominados al Grammy y se vuelve tendencia en Twitter

El cantante de regional mexicano y eventualmente de pop Pepe Aguilar se convirtió en tendencia en redes sociales luego de aparecer como uno de los presentadores de los nominados al Grammy 2021, donde el comediante Trevor Noah se estrenará como conductor de la entrega.

El intérprete de “Prometiste” dio a conocer la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano, en la que compite Alejandro Fernández con su producción “Hecho en México”; Lupita Infante por “La Serenata”; Natalia Lafourcade con “Un Canto por México V1”; el Mariachi Sol De México De José Hernández por el material “Bailando Sones y Huapangos” y Christian Nodal por “AYAYAY!”.

La mayoría de los comentarios que se desataron alrededor de padre de la cantante Ángela Aguilar fueron de felicitaciones por su carrera, aunque lamentaron que este año no compita en dicha categoría, difundió informador.mx.

Pepe Aguilar. A total legend in México and they thought he was DJ KHALED. LMFAOOOOOO I CAN'T

