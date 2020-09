Pepe Aguilar se reinventa con canciones de lo setentas

El cantante promociona el disco SE7ENTAS, que contiene 10 canciones que escuchaba en su infancia

Fernando Espinoza

Dos años de trabajo rindieron frutos para Pepe Aguilar en un disco lleno de recuerdos, el cantante no descansó durante esta cuarentena por Covid-19 y terminó un disco que contiene 10 canciones que escuchaba en su niñez.

El 20 de agosto se estrenó el primer sencillo Porque yo te amo, con el que Pepe Aguilar presentó esta producción, el video ya rebasa el medio millón de reproducciones en su canal de Youtube, pero ahora se vienen nueve canciones más que irá estrenando poco a poco para sorprender a sus fans.

El cantante ofreció una rueda de prensa virtual con medios de comunicación de diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Latinoamérica, donde dio algunos detalles de esta producción, comenzando con que los videos serán animados, y que todos son covers elegidos por él mismo.

Adelantó que uno de los principales motivos de este proyecto fue rescatar la calidad musical de aquellos años, inspirado en los ritmos, sonidos y letras de las canciones de los años setenta. Además dijo que Porque yo te amo, fue una canción que su madre siempre escuchaba, mas nunca pensó cantarla.

“Ante la pandemia es justo y necesario que la vida siga, y yo tenía este proyecto y no iba a parar para nada, aparte lo hago porque como músico uno tiene muchas deudas, muchas cosas que quisiera hacer, aparte de hacer música original, hay un montonal de canciones con las que uno creció y porqué se va uno a limitar”, dijo Pepe Aguilar.

Sobre el cambio de género musical, mencionó que es un gusto que se está dando, además de que su voz le da para cantar varios géneros, y es rescatar un poco de la música con la que creció.

“Mi voz me da chance de poder cantar, pues básicamente todos los géneros que me gustan, entonces porque me voy a frenar”, agregó.

Por último, dijo que aunque la muñeca que sacó a la venta su hija Ángela Aguilar ha sido todo un éxito, él no sacará un muñeco de su persona, sin embargo, existe la posibilidad de que gracias a este mercado que abrió la joven cantante, lacen un serie de muñecos y personajes que rescaten la cultura mexicana, lo que sí es un hecho es que habrá más ediciones de la muñeca de su hija.