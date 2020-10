Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, se retira de la vida política; renuncia al Senado [VIDEO]

José Alberto Mujica Cordano leyó una carta sesión extraordinaria del Senado uruguayo donde anunció su renuncia

Noroeste / Redacción

José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mujica, quien fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, renunció este martes 20 de octubre al Senado de dicho país sudamericano, para así retirarse de forma definitiva de la vida política, a los 85 años de edad.

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, escribió Mujica Cordano, en una carta leída este martes en sesión extraordinaria del Senado uruguayo.

“Esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia”, indicó el ex guerrillero.

Última intervención de Mujica en el Senado: "Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae". ¡GRACIAS PEPE ‼️ pic.twitter.com/1yyDBOAkNB — Frente Amplio (@Frente_Amplio) October 20, 2020

“El odio es fuego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye [...] Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad”, agregó quien fuera uno de los principales dirigentes del partido de izquierda Frente Amplio (FA).

El 25 de julio del 2018, “Pepe” Mujica Cordano, envió un mensaje videograbado al ganador de las elecciones presidenciales mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, en el que habló sobre el “gigantesco” desafío al que se enfrentaría el político tabasqueño por el complejo panorama que vive México.

“Los problemas históricos, sociales, su destrucción interna, su creciente camino de corrupción han provocado una reacción política, y vaya paradoja: un luchador que fracasó en varios intentos acaba de conquistar la Presidencia”, indicó Pepe Mujica, en su video columna ‘Conciencia Sur’ que publica el medio público alemán Deustche Welle (DW).

El ex mandatario uruguayo consideró que López Obrador enfrentaría “uno de los trances más peligrosos de su historia” debido a la “guerra comercial” desatada por estar “Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, además de ser parte del recorrido que la droga hace rumbo al “gran mercado norteamericano”, porque la economía mexicana está “como soldada” con la del país del norte.

“Pero uno se pregunta: ¿cuánta voluntad tendrá que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante, cuando su poderoso vecino determinante ha desatado una guerra comercial, tal vez hasta con el mundo cuyas consecuencias hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos para la humanidad?”, indicó el político uruguayo.

“Y seguramente que muchos no lo van a entender y muchos, incluso, lo van a criticar. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo”, señaló Pepe Mujica, quien, además, dijo que el pueblo mexicano “es maravilloso” por haber dado asilo “a todos los perseguidos del mundo, que disparan de la pobreza y el dolor de Centroamérica”. Finalmente deseó: “Suerte México y, contigo, la suerte de nuestra América”.