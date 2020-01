Perder la vida por un carro...

Los curiosos que veían el cuerpo tendido de un joven que se enfrentó a balazos con policías estatales, platicaban entre sí de lo que pasó el día de hoy. El recuerdo de lo que pasó el 17 de octubre se hizo presente

Antonio Olazábal

¿Oiga, cuánto tiempo lleva esto?, pregunta un trabajador de una empresa que está ubicada por la Calzada Aeropuerto a un albañil que tiene más de una hora viendo el cuerpo sin vida de un joven que murió abatido cuando se enfrentó a balazos con policías estatales.

"No sé, yo llevo aquí desde las 10 y tampoco puedo pasar”, le responde al albañil que, con carrucha en mano, busca atravesar la calzada para seguir trabajando en una obra que está cerca donde yace el cuerpo del joven.

"¿Y qué pasó oiga?, se me hace mucho desmadre, le pregunta el atareado trabajador, quien minutos antes le pidió a un elemento de la Policía Municipal que lo dejara pasar, pero el uniformado no se lo permitió.

"Pues yo escuché balazos desde atrás, por allá por el aeropuerto, y ya aquí (en las inmediaciones de la Ley del Valle) se tramaron un 'ratillo', (complementa un llantero) pero poquito, no duraron mucho los chavalos, dicen que eran robacarros... sepa", comparte el albañil y el empleado de una vulcanizadora.

"Su chin... ma..., mira que perder la vida por un carro, no pues a ver hasta cuándo me dejan pasar estos 'weyes', ya se me hizo bien tarde pa la chamba', responde el apresurado hombre que esbozando maldiciones se retira del lugar para esperar que retiren el cuerpo del joven, así como las pruebas periciales del enfrentamiento.

La explicación que dio el albañil y el llantero estuvo apegada a lo que comunicó la prensa y la misma Policía Estatal. Todo se trató de una persecución que inició a la altura de la Feria Ganadera, cuando elementos de la Policía Municipal le hicieron el alto a un conductor que conducía un automóvil que se asemejaba a una unidad con reporte de robo con fecha del 6 de enero, pero el conductor no se paró y los ocupantes del vehículo sacaron una arma corta para atacar a los uniformados, relató Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

“El personal de la Policía Municipal, más o menos a la altura de donde se encuentra la Feria Ganadera, ubicaron un vehículo tipo sedán color gris. Una de las características importantes de este vehículo es que en la parte frontal tiene una especie de recubrimiento color negro...había reporte de un vehículo con similares características ya traía ese antecedente. Ya al momento de ubicar el vehículo le hacen la parada para revisarlo, en cuanto lo van a detener, se dan a la fuga”, menciona.

“Se hace una persecución, se activa el botón de pánico de la Feria Ganadera, algunas unidades de la Policía Estatal salen por el Zapata, por atrás de las vías, y al llegar justamente al llegar al cruce de la Zapata, los intercepta una unidad de la Policía Estatal que venía en el apoyo, hay un intercambio de disparos, que es lo que nos dice el personal de la Policía Estatal”, agrega Hernández Leyva.

“Y bueno, ellos repelen la agresión, el evento culmina exactamente ahí, atravesando la Calzada, hay uno de los civiles que venían en el vehículo está fallecido en el lugar y el otro queda herido, y se lo llevaron a las instalaciones del hospital”, profundiza.

El cuerpo del joven que fue abatido por la Policía Estatal fue retirado a las 12:00 horas, el lugar duró acordonado casi hasta las 13:00 horas, se dice que los peritos duraron tres horas haciendo diligencias, comparte quien vivió la refriega de inicio a fin entre los presuntos delincuentes y las fuerzas de seguridad pública.

Una joven que trabaja en una tienda justo en frente donde estaba el automóvil que fue robado, cuenta que no salió en ningún momento, sólo se tiró al piso, no quiso saber nada, el recuerdo del 17 de octubre no se olvida, el día que la delincuencia sitió Culiacán.

“Sólo escuché los balazos, la verdad no fue mucho tiempo, primero se oían de lejos, y ya luego se escucharon en frente, uno piensa lo peor, y pues se acuerda de lo que pasó hace meses, de ahí en adelante uno piensa lo peor cada que suceden estas cosas”, le comparte a un cliente que platicaba de lo suscitado.

Las filas de autos casi llegaron a la Ley Palmito, la gente estaba desesperada por llegar a su destino, primero no sabían el por qué del tráfico; ya luego muchos supieron por redes sociales lo que pasó en el lugar, que un presunto delincuente perdió la vida luchando por no ser detenido luego de que la unidad en la que circulaba tenía reporte de robo y eso le costó la vida.