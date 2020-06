PerderÃ¡n hasta 40 por ciento de ingresos anuales 7 de cada 10 empresas por contingencia del Covid-19

Perderán hasta 40 por ciento de ingresos anuales 7 de cada 10 empresas por contingencia del Covid-19

De acuerdo con el sondeo ‘Covid-19: De la sobrevivencia a la recuperación’, 67 por ciento de encuestados prevén recuperar sus pérdidas en más de 6 meses

Istar Meza

CULIACÁN._ Desde el día 23 de marzo México se declaró en emergencia sanitaria y se pidió a la sociedad quedarse en casa, el panorama no ha sido alentador, ya que diversos analistas prevén una crisis económica mundial y los pronósticos realizados por gremios empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial advierten la pérdida de un millón de empleos.

De acuerdo con el sondeo “Covid-19: De la sobrevivencia a la recuperación”, realizado por la firma global KPMG en México, el principal objetivo del sector empresarial es brindar certidumbre a los clientes y a los colaboradores, además de garantizar la permanencia de sus empresas.

El Gobierno Federal planteó una reactivación gradual según el número de casos activos en cada entidad, que comienza a partir de este lunes primero de junio, en este sentido, según el resultado del sondeo, 7 de cada 10 directores empresariales consideran que la pérdida de sus ingresos anuales será de hasta 40 por ciento y el 67 por ciento prevén recuperarse en más de 6 meses.

Contar con un plan de continuidad del negocio es una ventaja que solo la tienen 8 de cada 10 encuestados, pero el 20 por ciento restante afirma que no tiene uno, de ese porcentaje que no tiene un plan, el 62 por ciento es debido a que no lo puede costear, mientras que el 31 por ciento no lo considera una prioridad.

El Covid-19 ha puesto a prueba tanto los modelos de negocio como los procesos de Gestión de Riesgo Empresarial de las compañías, y diversos sectores se han visto afectados de forma importante por la desaceleración del consumo, que ha originado una disminución de ingresos en las compañías, así como el deterioro de sus activos financieros.

La firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría indica que según el 59 por ciento de los encuestados, la principal amenaza que enfrenta la IP son los riesgo de liquidez.

Jesús Luna, Socio Líder de Asesoría en Auditoría Interna y Gestión de Riesgo Empresarial de KPMG en México refiere que la desaceleración del consumo provoca un efecto en cadena que afecta el flujo de efectivo, el capital de trabajo y reta el cumplimiento de compromisos de pago asociados a temas regulatorios y de financiamiento

Destaca la importancia de tener visibilidad de los riesgos actuales y emergentes que están enfrentando, ya que es algo que les permite tomar acciones necesarias para mitigar los efectos negativos y planear la recuperación del negocio a corto y mediano plazo.

La firma destaca que a nivel industria y empresa, se visualizan al menos cuatro curvas de recuperación: replanteamiento sustancial; transformación para resurgir; ajuste del modelo de negocio; y, escalamiento.

Por lo que los resultados de cada empresa dependen de reconocer su patrón previsto de comportamiento y de la efectividad en la ejecución de acciones enfocadas a la cercanía con el cliente, la flexibilidad del modelo de negocio, la productividad del trabajo a distancia, la retención del talento y la innovación en la adaptación a las condiciones cambiantes de la demanda.