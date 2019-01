Perdía Pemex una refinería cada tres años por huachicoleo: Senadora

Pugna Imelda Castro por que no haya aministía y se castigue hasta el más alto nivel la red de corrupción en el robo de combustible

Reyes Iván Camacho

08/01/2019 | 12:29 AM

GUASAVE._ La fuga de recursos de Pemex que implicaba el robo de combustible que en promedio significaban 200 milllones de pesos diarios le costó a Pemex perder lo equivalente a una refinería cada tres años, declaró Imelda Castro Castro.

La Senadora de la República dijo que en este tema no cabe la amnistía y se debe castigar hasta el más alto nivel la red de corrupción que se tejió para permitir el robo de combustible.

“No se puede quedar nada más en cerrar la llave, como ya la cerró. 200 millones de pesos diarios eran los que se perdían, una refinería cada tres años es la que se perdía por el robo de combustible”, subrayó.

“Está perfectamente claro que los representantes de las instituciones estaban involucrados en el robo de combustible, el huachicoleo de arriba como dice Andrés Manuel”.

Imelda Castro Castro manifestó que tan no habrá impunidad en el huachicoleo que las reformas que hicieron como la ampliación de la extinción de dominio y la prisión preventiva en actos de corrupción van enfocadas a castigar este tipo de actos y el tema del robo de combustible es fundamental.

“Agarraron un tubo en Salamanca, se lo llevaron a su casa, tres kilómetros a una casa particular y pusieron su gasolinera sin pedir licencia, fíjense el nivel de impunidad, entonces no se trata solamente de rescatar el patrimonio energético, que es el número uno, sino el número dos, que no haya impunidad”, aseveró.

La Senadora de la República aclaró que el Gobierno federal no está en la necesidad de legitimarse para hacer anuncios espectaculares de detenciones, pero cuando se haya hecho la investigación jurídica completa se va aplicar la ley y se va a encarcelar a quien se tenga que encarcelar, del nivel que sea, aseguró.