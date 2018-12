Perdieron confianza al gobierno, dice líder del SNTSA

Ya no quieren más firmas de acuerdos que no se cumplen, ahora exigen que lo que les deben se refleje en cheques o en sus cuentas bancarias, expresó Víctor Garza Bustamante

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud ya le perdieron la confianza a las autoridades estatales, porque les han incumplido en varios acuerdos que han firmado, por lo que ahora lo que esperan es que las intenciones del gobierno de solucionar el problema se vean reflejadas en sus cuentas bancarias, dijo Víctor Javier Garza Bustamante.

El delegado sindical de la subsección 6, Sección 44, del SNTSA, dijo que ya es el tercer día del paro estatal y lo que hay son solo acercamientos no oficiales entre ambas partes. Mientras tanto, siguen suspendidos los servicios de consulta externa en el Hospital General.

“Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, pero con propuestas que vengan a convencer a los trabajadores”, dijo.“Tenemos ya como cuatro acuerdos firmados con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud y han incumplido en las obligaciones con nosotros, con las prestaciones y la cuestión de los desvíos de las retenciones de los trabajadores, entonces la gente ahorita ya no tiene confianza, no hay credibilidad en las autoridades y lo que ellos están pidiendo es que se vea reflejado lo que nos deben en cheques o en las cuentas bancarias de cada uno de nosotros”.

El representante sindical de los trabajadores del Hospital General de Guasave detalló que tan solo de retenciones son casi 300 millones de pesos los que les debe el Gobierno del Estado, además de que hay rezagos en varias prestaciones como uniformes, vales de despensas, bonos de puntualidad y bono sexenal, entre otras.

“Esto nos afecta mucho porque a la gente le han embargado vehículos, les están sacando sus refrigerados de sus casas porque la Secretaría de Salud no entera, nosotros ya pagamos, pero la Secretaría no entera a las empresas”, lamentó, “tenemos caja de ahorro y no podemos hacer préstamos, tenemos jubilación y retiro donde la gente se pensiona o fallece y no tenemos un recurso para darle”.

Garza Bustamante coincidió con quienes plantean que vuelva a centralizarse el tema de la salud y que les paguen director del Gobierno Federal, ante los problemas que están teniendo con el Gobierno del Estado.

“Estamos pidiendo que se centralicen todos los recursos: humanos, financieros, materiales, equipamiento y todo, porque pensamos que pudiera ser una solución para que se quite el manoteo en los estados y no se desvíen los recursos, porque hacemos historia y antes nos llegaba la nómina como debe de ser, ahorita en vez de pagarnos el 14 o el 15, nos pagan el 17 o 18”, manifestó.

El dirigente sindical del SNTSA subrayó que mantendrán el paro en el Hospital General hasta que tengan respuestas concretas de la Secretaría de Salud y del Gobierno del Estado.