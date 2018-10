Perfila el Químico a los primeros de su Gobierno; quiere funcionarios honestos y leales

Aunque más del 90 por ciento de la plantilla está definida, dijo, se reservará nombres hasta el primer día de noviembre cuando esté en funciones

Sheila Arias

MAZATLÁN.- En 14 días el Químico Luis Guillermo Benitez Torres asumirá la Alcaldía de Mazatlán, y ya perfila un Gabinete con funcionarios de 24 horas, honestos y leales a un proyecto de 'servicio ciudadano'.

Aunque más del 90 por ciento de la plantilla está definida, dijo, se reservará nombres hasta el primer día de noviembre cuando esté en funciones. Sin embargo, hasta el momento ocho funcionarios de primer nivel están confirmados para acompañarlo por primera vez en el poder arropado por Morena, ellos ya se encuentran en el proceso de recepción del cargo.

Se trata de Jesús Flores Segura, única propuesta para ocupar la secretaría del Ayuntamiento, un cargo que el Químico cambió de último momento, pues había nombrado al ex presidente municipal, Alejandro Camacho Mendoza; Elsa Bojórquez Mascareño, será síndica Procuradora, una de sus más cercanas, involucrada en definir proyectos de Gobierno.

En Servicios Públicos municipales estará Luis Antonio González Olague; en Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay; Comunicación Social estará a cargo de la académica, Martha Mendivil; en el Instituto Municipal del Deporte asumirá Humberto Álvarez; y la secretaría de Desarrollo Económico la ocupará el constructor, David González Torrentera.

En el caso de Tesorería municipal está previsto Javier Alarcón, quien era la propuesta para Jumapam; y en Bienestar Social y Rural estará Luis Alfonso Michel, ex candidato independiente a diputado local.

¿Y que perfil deben tener los que le acompañarán?

“La honestidad principalmente, lealtad a un proyecto, lealtad a la ciudadanía, eso es lo más importante gente con voluntad y que sepan que este trabajo es de 24 horas por siete días, aquí lo primeo es cumplir al ciudadano, cuando veo que alguien no está en esa posición buscamos a alguien que lo supla, por eso es que no he querido decir (nombres), pero los vamos a presentar el primero (de noviembre) vamos a hacer una fiesta popular en la Plazuela República donde vamos a presentar a los funcionarios y a los regidores para que los conozca la población”.

¿Y le sobran o le faltan perfiles para integrar su Gabinete?

“Fíjese que todavía no los acompletamos, ahorita ando en busca de dos perfiles que no hemos encontrando a las personas idóneas... no he querido decir ni hacerlo público, porque durante el trayecto definí algunas decisiones que han tenido qué cambiar”.

Lo que reiteró Benitez Torres es que los próximos funcionarios públicos para el periodo 2018-2021 trabajarán en condiciones austeras; el proyecto es disminuir 30 por ciento la nómina, actualmente de unos 2 mil trabajadores, es decir, prescindirá de unas 600 plazas.

“Eso es parte fundamental, la austeridad, ahorrar recursos. Traemos un promedio de ahorro de 30 por ciento la verdad representa muchos recursos y lo estamos haciendo porque creemos que hay muchas personas que ejercen puestos duplicados, estamos haciendo ese reajuste desde el primer día vamos a aprobar en la sesión de Cabildo el nuevo organigrama de todas las direcciones paramunicipales, es una reingeniería total para poder funcionar y cumplir los compromisos con la sociedad”, advirtió.

Lo que aseguró es que el 90 por ciento de las personas que lo acompañarán en su Gabinete son colaboradores de Morena, los que apoyaron de distintas formas antes y después del triunfo.

Benitez Torres adelantó que habrá cambios también en todas las áreas, pero no de inmediato.

Lo ya están en marcha, dijo, es la planeación de trabajo y definición de proyectos.

“Me estoy reuniendo todos los días con los directores y mandos medios tomando decisiones, definiciones, líneas de trabajo, propuestas, proyectos. Desde el primer día iniciamos con Día de Muertos, callejoneadas, inicia el festival Cultural, pero ya estamos listos les va gustar lo que vamos a hacer”, sostuvo.