Perfilan a MazatlÃ¡n como Ciudad Creativa de la UNESCO

Perfilan a Mazatlán como Ciudad Creativa de la UNESCO

La gastronomía del puerto podría unirla a esta red internacional; sería la segunda ciudad de todo México

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La gastronomía local hace que Mazatlán sea candidato a unirse a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO; tienen un año para preparase, y de lograr entrar, sería la segunda ciudad de México junto a Ensenada, Baja California, en estar en esta red internacional.

Tras firmar el convenio entre el Gobierno del Estado y la Oficina de la UNESCO en México, para integrar a Mazatlán a la Red de Ciudades Creativas, este jueves, a un mes de la firma, se realizó el primer Taller para la preparación de la candidatura.

La jornada de trabajo se realizó en el Museo de Arte de Mazatlán con la presencia de Papik Ramírez Bernal, Director General del Instituto Sinaloense de Cultura; Carlos Tejeda, Coordinador de Proyectos en la Oficina de la UNESCO en México, así como miembros del consejo en los que resaltó la presencia de Raúl Rico González, director del Insituto de Cultura, empresarios y representantes de la comunidades extranjeras en Mazatlán.

“Gracias a la gastronomía, Mazatlán podrá entrar a esta red internacional de cooperativas, que no solo tienen que ver con la gastronomía, hay ciudades creativas en cine, música, artesanías, literatura, entre otras, y eso hace que esta ciudad pueda enriquecerse al compartir con otra ciudades y al mismo tiempo estas puedan aportar a Mazatlán, por que el fin de esta red no es solo reconocer, si no ayudar a mejorar a la ciudad que se integre, y que en cuatro año se vean cambios significativos”, explicó Carlos Tejeda, Coordinador de Proyectos en la Oficina de la UNESCO en México

Esta primera reunión se trató de analizar la información y los requisitos necesarios para completar el formato de solicitud de inscripción, haciendo un mapeo de recursos, activos, políticas y programas culturales y la definición del Plan de Acción a cuatro años.

De lograr el objetivo, Mazatlán se incluiría a la red en el rubro gastronómico con otras 26 ciudades del mundo como Ensenada, Panamá, Maco, Belem, Tucson, y Shunde, por mencionar algunas que ya están integradas, de las 180 ciudades que integran la red en total.

¿Qué es la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO?

En 2004, se creó esta red para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de un desarrollo urbano sostenible. Las 180 ciudades que actualmente forman la Red, trabajan de manera conjunta hacia un objetivo común: posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia.