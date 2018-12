Perímetro de vigilancia, para inhibir delitos y revisar hasta placas de autos

Mandos del Ejército y de las secretarías de Seguridad Pública del estado y del municipio se reúnen en la salida a Sanalona; en tres días han asegurado cuatro vehículos y dos motocicletas

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La instalación de las seis unidades de vigilancia militar y el recorrido de otras seis móviles completarán un perímetro que servirá para inhibir delitos, aseguró el coronel Humberto Zerón Martínez, comandante del 94 Batallón de Infantería, resultados que no son medibles.

Sin embargo, agregó, también hay medibles, como el hechos de que aunque el Ejército trabaja en aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en las unidades hay agentes que buscarán desde personas con órdenes de aprehensión, vehículos y hasta los que no cuentan con papeles en regla.

“Los trabajos que se realizan en estas mesas van en dos sentidos: uno, atendemos la parte social, tenemos ahí una representación que se encarga de ese aspecto, donde tienen sus tareas muy específicas, en generar condiciones para evitar que se siga incrementando la delincuencia”, señaló.

“Y una parte de seguridad, donde estamos las instancias de todos los niveles, muy coordinados aun cuando mencionaron que el mando era militar, no es tanto así, más bien es una coordinación, más bien; somos muy respetuoso de las instancias y los gobiernos”.

Zerón Martínez, acompañado por el mayor de artillería Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, y el capitán primero Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, mostraron a los medios cómo trabajarán estos puntos, pilar de una estrategia que no tiene fecha de fin.

“Nuestro papel, aplicamos la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cada instancia en el ámbito de su competencia, por ejemplo, hemos tenido cuatro vehículos, tres automotores y una motocicleta que fueron ubicados en un puesto militar de seguridad que no traían placas y ahí entra entonces Tránsito Municipal y lo lleva al corralón”, dijo.

“Hasta el momento esos son los resultados, digamos, medibles, sabemos que en materia de seguridad hay resultados que no se pueden medir, lo que evitamos que pase, no lo podemos medir, porque ya no pasan”.

Momentos después de las declaraciones del coronel, los medios fueron testigos del arrastre de otro vehículo tipo Razer y otra motocicleta que infringieron la Ley de Tránsito.

“Se inhibe (el delito) que es lo importante, y también el mensaje que mandamos, que estamos unidos y que vamos a trabajar por la seguridad de los sinaloenses”, agregó.

“Así como es molesta para la ciudadanía, queremos que comprendan y entiendan que también es molesto para los delincuentes, porque les estamos acotando su margen de acción, y que si bien es cierto que posiblemente evadan los puestos militares de seguridad, pero al tratar de llegar, o salir o entrar de la ciudad tenemos las bases de unidades móviles que también van a entorpecer su acción, eso es de lo que se trata”.