Periodista interpone denuncia formal contra funcionarios y Alcalde de MazatlÃ¡n

Periodista interpone denuncia formal contra funcionarios y Alcalde de Mazatlán

Acusa que la han amenzado, la siguen y le toman fotos a ella y su familia

Noroeste / Redacción

Por el delito de amenazas, la periodista mazatleca Janeth Bañuelos Félix interpuso denuncia formal ante la Vicefiscalía regional de la zona sur de Sinaloa contra el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y el director de Comunicación Social, Jorge Olegario Contreras Núñez.

En la demanda, recibida por el vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar cerca de las 11:00 horas de este martes, también se acusa como probables responsables al secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; a Alfonso Reséndiz Memije, director de Asuntos Jurídicos; al asesor de Presidencia, Sergio Rubio Rodríguez; a David González Torrentera, director de Desarrollo Económico, y a Gabriela Peña Chico, pareja sentimental del Presidente Municipal.

De acuerdo con su propia narración, todo comenzó después de publicar una nota en la que se mostraba el supuesto fracaso de una muestra gastronómica en el Palacio de San Lázaro, organizada por el Ayuntamiento de Mazatlán con fines de promoción turística.

"Pero las agresiones se empezaron a dar a partir de la columna de opinión: Les truena muestra gastronómica en San Lázaro", reafirma en el texto de la denuncia, donde se enlistan cada una de las notas publicadas, que en su opinión, pudieron haber provocado el enojo de los funcionarios por su tono crítico.

“Desde hace más de dos meses he sido víctima y objeto de agresiones y acciones intimidatorias, me siguen en la calle, me toman fotos y videos, merodean por mi casa y me siguen aun cuando voy con mi familia, por lo que digo que estoy harta...”, había expresado la periodista el 11 de julio en sus redes sociales.

Acompañada del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, así como por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Janeth Bañuelos dirigió la denuncia también ante la Fiscalía General de la República por violentar su derecho a la libertad de expresión, así como para pedir que se activen los mecanismos de protección a víctimas.

Por su parte, consejeras del Colectivo de Periodistas entregaron al Vicefiscal una relatoría de agresiones a la prensa documentadas en lo que va del año en el sur del estado.

De igual forma, se hizo con organismos de Derechos Humanos con el fin de urgir a las instituciones de todos los niveles de gobierno a garantizar el derecho a la libre expresión y el de los ciudadanos de estar informados y proteger a los periodistas, que actualmente trabajan en un contexto de alto riesgo.