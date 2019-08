Periodista michoacana denuncia en video intento de violación por parte de policías

La reportera aseguró que fue llevada a los separos de la Policía Municipal, donde denunció el abuso de autoridad y mostró los golpes

Noroeste / Redacción

22/08/2019 | 12:16 AM

La reportera Mitzi Yanet Torres Quintero, de 34 años, denunció a través de un video difundido en las diversas redes sociales, un intento de violación y supuesto abuso de autoridad por parte de policías municipales de Morelia, Michoacán, ocurrido el 20 de agosto.

Según su versión, la periodista fue víctima de un intento de agresión sexual, por lo que pidió auxilio a la Policía Municipal. Sin embargo, al llegar las autoridades fue atacada a golpes en la cara por dos agentes mujeres, quienes, además, la detuvieron sin justificación.

"Al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y pues psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente, pero que no me iba a servir", relató Torres Quintero en la grabación.

La reportera aseguró que fue llevada a los separos de la Policía Municipal, donde denunció el abuso de autoridad y mostró los golpes, los cuales no le fueron legitimados por el médico, ni la jueza en turno, recibiendo un trato de "mucha saña" y "burla". Además, tampoco le concedieron el derecho a una audiencia inmediata.

“Se me trató como loca y la juez, a pesar de los rastros de golpes en mi cara, dijo que no tengo golpes porque el médico negó que los tuviera. Así lo asentaron en el acta de la audiencia, y me hicieron el favor de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto que debía cumplir, poniéndome sanciones comunitarias”, afirmó Torres Quintero.

Acerca de la denuncia, la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana en Morelia informó que inició una investigación de oficio, en cumplimiento a la instrucción del alcalde Raúl Morón Orozco, quien expresó que no se tolerará ninguna mala actuación de la Policía local.

Mientras que el gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo afirmó que Torres Quintero "no está sola", ya que se asumirán las medidas pertinentes para esclarecer los hechos donde la reportera resultó supuestamente agredida física y verbalmente por agentes de la Policía de Morelia.

"Toda mi solidaridad y apoyo a la comunicadora Mitzi T. ante esta condenable agresión de que fue objeto… Agredir a una mujer nos lastima a todos como sociedad, y mi gobierno no será omiso ni indiferente", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Relevantes ya investiga los hechos constitutivos de delito, cometidos en agravio de la periodista Torres Quintero, en Morelia.

"La FGE reitera su compromiso de actuar con responsabilidad y el sigilo debido, para que las tareas de investigación que se realicen, sean apegadas a los protocolos de atención con perspectiva de género y cumplir con el compromiso constitucional de garantizar acceso a la justicia", indicó la Fiscalía estatal en un comunicado.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las supuestas agresiones de policías municipales de Morelia contra la reportera cuando les solicitó ayuda, así como la conducta del juez y el médico legista, quienes se negaron a certificar las lesiones que tenía.

El organismo nacional requirió a la Secretaría de Gobierno y a la Fiscalía General de Michoacán implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de la víctima, y de su familia, además de proporcionarle la atención médica que requiera y realizar una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de ese personal del servicio público que, por acción u omisión, intervino en los hechos descritos.

"Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad a la víctima y a las mujeres periodistas de Michoacán, al tiempo que demanda a las autoridades de procuración de justicia dar con los responsables de la agresión sexual de que fue víctima, para presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda", indicó la CNDH en un comunicado.