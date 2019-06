Periodistas de la Asociación 7 de Junio eligen como dirigente a María de los Ángeles Moreno

Mantendrán la exigencia de justicia por compañeros asesinados, dice quien entra en relevo de Alejandro Sicairos

Gabriel Mercado

CULIACÁN._ Con 41 votos los miembros de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio brindaron su respaldo a María de los Ángeles Moreno y los miembros de su planilla “Unidad y Superación”, para que lleven las riendas de este gremio.

Quien será la nueva dirigente, en relevo de periodista y columnista Alejandro Sicairos Rivas, destacó que ella busca la unión de los periodistas, así como la capacitación, sumando a las nuevas generaciones.

Destacó que a su vez mantendrán la exigencia de justicia por los asesinatos de periodistas en Sinaloa, entre ellos Javier Valdez Cárdenas, Humberto Millán Salazar, Óscar Rivera Inzunza, entre otros.

“Por ellos debemos seguir levantando la voz, está bien que buscamos la capacitación, pero que también sepan, nosotros no vamos a estar ni dormidos, ni tampoco vamos a ser cómplices de nada, cuando nosotros levantemos la voz, va a ser para exigir justicia, exigir que los casos no queden impunes”, subrayó Ángeles Moreno.

“No voy a ponerme de tapete ante nadie, vamos a buscar la superación del gremio, pero también exigir justicia, eso debemos de reafirmarlo siempre, no quedarnos callados”, agregó.

La periodista reconoció que hay temor en las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes de comunicación, quienes señalan que el ser periodista es un riesgo que puede costar la vida.

“Las nuevas generaciones entran con temor, quizás por eso ya están predispuestos, ‘es que a los periodistas los matan, yo no me voy a arriesgar’, porque me lo han dicho jóvenes, entonces los jóvenes entran con esa idea”, comentó.

Aseveró que la labor debe tomarse “porque nazca del corazón” y no porque no encuentren trabajo, además que las nuevas generaciones de informadores requieren “salir a la calle” para estar más preparados, y aunque la teoría en la escuela es buena, la realidad es otra.