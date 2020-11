Periodistas, legisladoras, académicas, artistas y otros apoyan a Sabina Berman, ante misoginia de John Ackerman

Noroeste / Redacción

Un centenar de periodistas, feministas, legisladoras y artistas, expresaron su apoyo y solidaridad con Sabina Berman Goldberg, porque consideraron que el martes por la noche, durante la emisión del programa de entrevistas 'John y Sabina' -transmitido en Canal Once-, el otro conductor del espacio informativo, el académico John Mill Ackerman Rose, tuvo actitudes misóginas con la dramaturga.

Durante la emisión del programa -que tuvo como invitado a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal- Ackerman Rose ignoró a Berman Goldberg, a pesar de que la dramaturga increpó al miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III.

Durante los últimos días ambos conductores del programa transmitido por el canal de la televisión pública mexicana, perteneciente Instituto Politécnico Nacional (IPN), habían sostenido un intercambio de mensajes y de acusaciones a través de Twitter.

Berman Goldberg acusó a Ackerman Rose de acoso laboral y de tiranía, así como de mantener un control sobre el programa, mientras que el esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, calificó a la dramaturga de ser una mujer agresiva, así como de mantener una actitud incómoda y sabotear el proyecto televisivo que ambos lideran.

Ante ello, la dramaturga inició la emisión del programa con unas palabras que aludieron a la discusión en Twitter.

Berman Goldberg indicó que, antes de entrevistar al titular de la SEP federal, ella y Ackerman Rose discutirían sobre un tema al que llamó "coyuntural", que fue la dispersión a balazos de una manifestación feminista en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.

Para iniciar el supuesto debate que ella misma propuso, la dramaturga le cedió la palabra a su compañero, quien la ignoró de forma sistemática, y evadiendo la propuesta de Berman Goldberg, hizo caso omiso, para luego dar la bienvenida al programa a Moctezuma Barragán, y enseguida tocó el tema del regreso a las clases presenciales.

"Esta noche, como notarán, hemos vuelto al formato original del programa, el formato que mantuvimos a lo largo de todo el año pasado, el formato igualitario. A veces yo presento, a veces John lo hará, ambos elegiremos los temas a tratar y a los invitados, y no habrá un conductor que ceda y quite la palabra.

La igualdad tiene sus problemas, sus tropiezos, pero la igualdad es más fértil que el rígido y monotemático autoritarismo", había iniciado Berman Goldberg.

Ackerman Rose ignoró deliberadamente, durante la transmisión en vivo, a la otra conductora del programa 'John y Sabina'. Pasaron varios minutos, hasta que Berman Goldberg tomó la palabra para preguntar a Moctezuma Barragán, respecto a qué se debía hacer en casos de machismo como el que estaba viviendo ella en ese momento.

"Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación. ¿Qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar", señaló la dramaturga.

"Creo que es muy importante que lo expreses, es el primer paso, Sabina. John es un hombre sensible, va a entender lo que estás diciendo. Y estoy seguro de que a partir de ahorita, en el programa, hará un esfuerzo adicional para que no sea esa disparidad que te molesta. Es un ejercicio que debemos de ver y cuando se está así, es más complicado tratar de suplir lo presencial con un poco más a distancia", respondió el titular de la SEP Federal.

Ackerman Rose solo señaló que el micrófono estaba abierto. Después, al finalizar el programa, el también investigador titular "B" de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), despidió el espacio informativo agradeciendo a la audiencia y a la presencia de Moctezuma Barragán, volviendo, de nueva cuenta, a ignorar Berman Goldberg.