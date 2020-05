Perla Yazmín, de 18 años, está desaparecida desde el pasado jueves en Mazatlán

La joven fue vista por última vez en el Fraccionamiento Doña Chonita; no responde el teléfono móvil

Netzahualcóyotl Ceballos

Perla Yazmín Mariscal Guerra es una joven de Mazatlán que se encuentra desaparecida desde el 21 de mayo.

Según testimonios de sus familiares, la jovenen de 18 años salió de su casa por la tarde de ese día, en el Fraccionamiento Doña Chonita, y ya no regresó ni respondió llamadas telefónicas.

“Salió aquí de la casa, no dijo adónde, no se veía que se iba a ir a ninguna parte pero ya no regresó ni se ha conectado”, dijo una de sus familiares en entrevista para Noroeste.

“He llamado a la Juárez (a la Secretaría de Seguridad Pública) pero no me contestan, hemos ido a los hospitales y nada, fuimos a la Cruz Roja pero no saben nada de ella. No sabemos dónde está”.

La joven vestía una blusa calificada como sencilla, un short y sandalias; como señas particulares tiene ojos y cabello oscuros, nariz grande y piel morena clara.

En caso de tener información sobre ella puede comunicarse al telefóno 6692-669888 o acudir a calle Arroyo #9, en el Fraccionamiento Doña Chonita.