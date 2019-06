Perredista contrarresta a Morena: va contra libertinaje en venta de cerveza

Édgar González presenta iniciativa con el fin de que sean los municipios, y ya no el Estado, los que den permisos para la venta de alcohol, pero de ninguna manera liberar su venta

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Para el Diputado local Édgar González Zataráin lo que pretende la fracción de Morena en Sinaloa, al plantear que se venda cerveza hasta en los abarrotes, es propiciar el libertinaje.

“Si así es un desorden, porque es un verdadero desorden, imagínate liberándolo, es peor todavía”, concluye.

En la sesión de este martes se dio primera lectura a la iniciativa del perredista que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Alcoholes.

Al plantear la liberalización de la venta, Morena abrió un debate sobre la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado.

Para morenistas esto propiciará que se termine con la corrupción en el otorgamiento de licencias y acabar con mitos en torno a los efectos de la venta de alcohol.

El proyecto presentado por González Zataráin contrarresta este enfoque.

“En esta iniciativa”, explica, “se proponen varias cosas: una, yo discrepo con respecto al tema de que se libere el alcohol”.

Si se revisa la ley, sostiene, el alcohol prácticamente está liberado.

“Cualquier ciudadano puede solicitar un permiso siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca la ley, se les ha negado esos permisos porque la autoridad lo ha hecho de manera discrecional”, asevera.

Los permisos, acusa, han sido para unos cuantos y sobre todo para dos empresas fundamentalmente que predominan en el estado.

El ex Alcalde de El Rosario asegura que los que padecen más las repercusiones que genera el alcohol son los municipios.

“Quienes lo viven más y sufren son los ayuntamientos, no es el Gobierno del Estado, por lo tanto, en esta iniciativa les estamos dando facultades al ayuntamiento no sólo para que puedan poner orden en ese desorden que tenemos con el alcohol, sino que tenga mayores ingresos, que sea recaudatorio el tema”, añade.

Que los ingresos que generan las licencias de Alcoholes, puntualiza, no queden sólo en el Estado, sino en los municipios.

Son los municipios, abunda, los que deben ser los encargados de vigilar como autoridades más cercanas a la ciudadanía, de responder de manera inmediata y solicitar que se vigile el desorden que hay en el tema del alcohol.

--En conclusión, ¿Usted no está de acuerdo con la liberalización que plantea Morena?

--No, no, yo ahí no estoy de acuerdo, porque con lo que tiene la ley te da para eso, siempre y cuando cumplas con los requisitos y tú sabrás como municipio, como autoridad más cercana, hasta dónde está correcto dar permisos, no podemos tampoco abrir tanto este tema, que al rato no lo puedas controlar.

--¿Se puede prestar al libertinaje?

--Si así es un desorden, porque es un verdadero desorden, imagínate liberándolo, es peor todavía.