‘Perseverance’ llega a Marte en el aterrizaje 'más complicado' de la historia

Una sonda robótica que transporta el mayor y más caro vehículo de exploración extraterrestre jamás construido ha aterrizado en un cráter del hemisferio norte de Marte para hacer historia. El objetivo principal de la misión es buscar rastros de vida.

Si este viaje hubiera sucedido hace 3.500 millones de años, el Perseverance estaría a punto de aterrizar en medio de un lago alimentado por un río que arrastra sedimento, pues así se piensa que era el cráter Jezero —de unos 45 kilómetros de diámetro— en aquella época, cuando Marte era un planeta azul como la Tierra, publicó elpaís.com.

Se sabe que en este gemelo helado de nuestro planeta se dieron las condiciones básicas para que surgiese la vida y fue justo en aquella época cuando en nuestro planeta comenzaron a surgir los primeros microbios, probablemente en lagos, ríos o mares.

Pero hace millones de años el planeta comenzó a perder su atmósfera, se rompió su equilibrop y dio un giro mortal hasta convertirse en el desierto helado que es hoy.

