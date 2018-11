Perseverar para vivir

Escuela Profesional de Danza Contemporánea presenta Despierta tus sentidos

Héctor Guardado

El ser humano para lograr sus sueños, la relación de pareja anhelada, el bienestar, la estabilidad emocional necesita decidirlo y trabajar duro, perseverar, concentrar su energía y sus acciones, en encaminarse a su objetivo con fortaleza. Eso es lo que la coreógrafa Xitlali Piña entregó con su coreografía “Insistir o no”, que se presentó como parte del programa Despierta tus sentidos.

Los intérpretes de las ocho coreografías fueron los alumnos de todos los grados de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, los directores de esta escuela cuidan mucho a sus alumnos, sólo los lanzan al escenario cuando constatan que lo que van a ofrecer tiene un alto grado de calidad.

Así sucedió la noche del sábado pasado en el Teatro Ángela Peralta, que cerró con una obra que impresionó al público por su intensa energía y su equilibrada estética, “Insistir o no”. También se presentaron “Trilve”, “Tituba”, “Pásele , pásele”, “El cerezo” y “Born”, entre otras.

En el escenario se vio volar una gran ave, la coreografía “Árbol de mina”, utilizó la técnica de la danza aérea para crear una visión maravillosa en la que un ser al ir subiendo por el tronco de un árbol se va convirtiendo en una ave que al llegar a la cima despliega sus alas y vuela, la obra y la interpretación son de Jazmín Valdivia que supo utilizar espléndidamente la danza aérea para contar claramente una historia cargada de emoción y colmada por la belleza de las imágenes.

El coreógrafo Daniel Marín sorprende con sus propuestas, esta vez desconcierto con el arranque de la pieza “Y por obra del...”, en la que se puso muy apocalíptico con tres siniestros personajes que representaron el mal.

Paso de una visión cosmogónica a una realidad cotidiana, la diferencia fue determinada no solo por el vestuario, la música esotérica de la primera parte contrasto con el ritmo de tecnobanda que dominó la segunda parte, en la que se evidenció con humor las desequilibradas conciencias de la ultraderecha que fue representada por beatas que se azoran y se rasgan las vestiduras mientras se mueven al ritmo del “caballito”.

El gesto

“Insistir o no” tiene un gesto permanente, un contundente y constante movimiento de cabeza que afirma, como cuando alguien le hace una propuesta a otra persona y la otra acepta entusiasmada, moviendo con fuerza hacía abajo la cabeza, es un movimiento reflejo, que pasa desapercibido en la vida contidiana y que la obra evidencia.

“Esta pieza surge de una reflexión sobre cómo en la vida hay momentos en los que aunque estés agobiado, decides continuar en el camino, la pieza es una especie de manifiesto para los que deciden con toda su determinación continuar, caminar, recorrer, acompañar, jugar y no hay nada que te frene”, compartió.

“Para mí es muy importante el gesto como movimiento del cuerpo, en la pieza hay uno que es contante durante toda la obra, la cabeza de todos los bailarines siempre está afirmando, esto la define le da su esencia”.

La obra está armada con contrapuntos de movimiento que crearon una división en el escenario, para lograrlos Xitlali Piña seccionó el grupo de 10 bailarines en dos, cada uno tuvo su propia sincronía, que se opuso a la del otro, esto enriqueció estética y energéticamente la obra provocando un equilibrado placer visual y emotivo en el espectador.

“Durante dos años estuve fuera de la creación coreográfica porque me dedique a ser mamá. Armar obras para la danza te demanda mucha concentración , tiempo y esfuerzo y todo esa energía se le di a mi hijo, ahora que me encontré nuevamente creando decidí jugar con elementos que no había utilizado antes, como hacer pausas, silencios y crear dos planos, me permití insistir en el riesgo, atreverme a componer de diferente manera”, compartió Xitlali Piña.

“En la repetición de un gesto existe mucha fuerza, también en utilizar una manada, es un grupo de 10 bailarines, esos dos elementos por si solos generan mucha energía sobre el escenario. Tuve la fortuna de trabajar con bailarines muy inteligentes y dispuestos que supieron interpretar equilibrádamente el concepto de esta obra que la vamos a seguir presentando y trabajándola para que evolucione y crezca en energía”.