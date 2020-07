Persiste Síndica Procuradora de Culiacán en demandar a Jesús Estrada Ferreiro

Sandra Martos Lara comenta que está a escasos días o semanas de tener lista la demanda en contra del Alcalde de Culiacán, por violencia política en función del género, por desconocimiento y atropello de las facultades, y acoso laboral

Belem Angulo

CULIACÁN._ Aún sigue en pie la intención de interponer una demanda por violencia política de género contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, advirtió la Sindica Procuradora del Ayuntamiento, Sandra Martos Lara.

"Estamos ya finiquitando este tema, afortunadamente. Estamos a escasos días o semanas de ya tener listo el documento, es una demanda en contra del Ejecutivo, el Alcalde de Culiacán, por violencia política en función del género ante su servidora por desconocimiento y atropello de las facultades, y acoso laboral a su servidora", comentó.

Añadió que el proceso había estado suspendido debido al cierre de los tribunales por la pandemia por coronavirus.

A mediados de marzo, Martos Lara compartió a medios de comunicación su intención de proceder legalmente contra el primer edil, ya que éste no respetaba sus funciones como Síndica Procuradora.

"La única forma en la que yo pudiera retractarme de esta demanda es que él reconociera, si tú quieres, con quien sea, la postura que ha tenido contra mi persona, reconozca mis facultades, mis funciones y me deje trabajar, que deje de bloquearme, que deje de ejercer la violencia por parte de sus funcionarios", recalcó.

El 30 de junio, durante sesión de Cabildo, se hizo entrega del informe semestral del Órgano Interno de Control sin previa revisión de la Síndica Procuradora, misma que señaló en el momento esta situación y no aprobó dicho documento.

"Prueba de las faltas de respeto del Alcalde es que el Órgano Interno de Control no está bajo la coordinación del Síndico Procurador, que es una facultad de Ley", explicó.

Por su parte, Estrada Ferreiro comentó no estar en contra de Martos Lara y la señaló como alguien que se encuentra en contra de las políticas del Ayuntamiento.

"Yo no tengo nada en contra de esa señora y tampoco me voy a poner a pelearme con ella. Lo que quiere seguramente es que yo le conteste, que me pelee, que la insulte, que la ofenda y no lo va a lograr", dijo.

"Esa actitud hace mucho que la está intentando aquí en Cabildo cuando algo no le parece, que hacemos violencia política en contra de ella, pues no... no sé de qué se trata. No es una persona que haya apoyado al Ayuntamiento, ha estado en contra de las políticas del Ayuntamiento cuando su deber es apoyar los intereses del Ayuntamiento de Culiacán".

El documento para proceder con la demanda será entregado tan pronto sea posible, prometió la Síndica Procuradora.

"La Ley tendrá que hablar, la Ley tendrá que hacer justicia y estamos a unas semanas de esto", comentó.