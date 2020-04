Persisten familiares en la bÃºsqueda de desaparecidos en Sinaloa

Persisten familiares en la búsqueda de desaparecidos en Sinaloa

La pandemia por Covid-19 no ha impedido que se realicen las búsquedas en campo

América Armenta

En campo y en vida siguen las búsquedas de desaparecidos por parte de las personas que integran el grupo Sabuesos Guerreras, A.C., quienes la semana pasada, así como esta semana siguen saliendo con el afán de encontrar a sus seres queridos.

“Las búsquedas no se deben de parar con esta pandemia porque las desapariciones no paran y pues ¿cómo? si ellos no paran ¿por qué nosotros si vamos a parar?”, manifestó Isabel Cruz Bernal, líder del grupo de búsqueda.

“Salimos la semana pasada y vamos a salir el jueves”, informó quien busca a su hijo desde enero del 2017.

Explicó también que siempre han tomado medidas especiales de protección personal, como guantes, cubrebocas, trajes especiales, pues trabajan en constante acercamiento con cuerpos y restos humanos.

“Tratamos de ir lo más protegidas que podamos para que tampoco nos pongan las autoridades trabas para decir que no nos estamos cuidando”, enfatizó.

Cruz Bernal destacó la necesidad de buscar a las y los desaparecidos, para poder así encontrarlos.

Aseveró que si el grupo de familiares no buscan, las autoridades no lo harán, por lo que no pueden suspender las tareas.

“Como madre, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro ser pide buscarlos hasta encontrarlos”, expresó la activista.

Sin cuerpos por reclamar

En Sinaloa, no hay personas que hayan muerto por Covid-19 cuyos cuerpos no hayan sido reclamados, es decir, los 124 decesos registrados hasta la noche del 27 de abril, tenían familiares que estuvieran al pendiente y a quienes se les entregaron restos de los pacientes, esto de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud.