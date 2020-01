Personal de Jumapae toma las calles de Escuinapa

A la protesta se suman otras organizaciones sindicales en respaldo a los trabajadores municipales

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Trabajadores de la Jumapae y otras organizaciones laborales protestaron por el despido de personal de la dependencia y la falta del aguinaldo.

"Fuera, fuera el gerente", exclamó el contingente por las calles y en Palacio Municipal, donde concluyeron la manifestación.

En pancartas exigían el pago de aguinaldo, el "terrorismo laboral" que enfrentan en la dependencia, y que éste es un movimiento de lucha no político, derivado de lo que ocurre en la Jumapae con el gerente, Juan Manuel Grave Inda, primo del Alcalde Emmett Soto Grave.

"Sabemos lo que puede venir, ellos ni siquiera han tenido un acercamiento con nosotros, ni para el diálogo, lo que hacen es despedir personal", dijo el secretario general del sindicato, Julio César Rivera Garibaldi.

"Hablan de que no hay ingresos en la Jumapae, lo que no es verdad, pues sí entran recursos, pero no saben en qué los gastan".

Manifestó que el año pasado, la síndica procuradora Olivia Santibáñez Domínguez envió a una persona para que actuara como contralor, pero éste terminó actuando como contador y empezó a disminuir el salario de los trabajadores.

En la dependencia solo tienen personal de confianza nuevo en áreas de oficina, para evitar que sepan el manejo o mal manejo que se está dando a los recursos, acusaron.

Señaló que pueden venir más represalias después de esta manifestación y las van a asumir, pues no pueden callar.

No sé puede apelar a que hagan conciencia, pues están actuando como si fueran sus enemigos, indicó, por lo que esperarán el 22 de enero para que respondan al emplazamiento a huelga y, de no hacerlo, el 24 se pondrían las banderas rojinegras.

A los trabajadores de la Jumapae los acompañaron sus familias, el Sindicato de Musicos y la Organización de Policías y Tránsitos Jubilados y Pensionados.