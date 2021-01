Personal de Salud de Sinaloa será valorado para recibir vacuna contra el Covid-19

El Secretario de Salud Efrén Encinas Torres, informó que para la vacuna Pfizer hay contraindicaciones para pacientes alérgicos por lo que habrá un triage donde será revisado el candidato a recibir la dosis

Karen Bravo

10/01/2021 | 12:01 AM

CULIACÁN._ El personal de salud que vaya a recibir la vacuna contra el Covid-19 será valorado ya que existen contraindicaciones, anunció el Secretario de Salud Efrén Encinas Torres.

“Estamos preparándonos con toda la logística y como siempre lo hemos señalado recientemente acabamos de tener una reunión de manejo en específico revisando la metodología, contraindicaciones de la misma”, informó el funcionario en un video publicado en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

“Por ejemplo, se señala que para la vacuna de Pfizer está una contraindicación para los pacientes alérgicos, no todo se está contraindicado para eso va a haber un área de valoración, un triage donde se va a determinar llenando algún documento a revisión y el candidato a la vacuna”, añadió.

El 8 de enero anunció que Sinaloa necesita 12 mil dosis para personal sanitario que atiende la primera línea en la pandemia de coronavirus, y prevé que sea el 15 de enero cuando lleguen las primeras vacunas.

“Estamos trabajando en el tema de la vacuna contra el Covid-19, prontamente la tendremos ya en Sinaloa para aplicarse, como todos sabemos, primeramente al personal trabajador de salud aquellos que están en la primera línea atendiendo precisamente a quienes demandan atención a esta enfermedad”, dijo en el video.

Para vacunar a todo el personal de salud, Sinaloa necesita 40 mil dosis y cuenta con 30 ultracongeladores que serán prestados por la Univesidad Autónoma de Sinaloa que tienen la capacidad de almacenar un millón 200 mil dosis.

“Prontamente anunciaremos el arribo de la misma para lo que implique la protección a la salud”, dijo Encinas Torres.

La vacunación a personal de salud de la primera línea de atención a casos de Covid-19 en hospitales se realizará en este orden de prioridad:

Enfermeros

Inhaloterapeuta

Médicos

Laboratoristas / Químicos

Técnico Radiólogo

Camillero

Limpieza e higiene

Personal de ambulancia

Manejador de alimentos

Asistente médica

Trabajo social

Incluye personal pasante, de confianza y eventuales.

¿CUÁLES SON LAS CONTRAINDICACIONES?

Recibir la vacuna contra el coronavirus no requiere suspender la lactancia antes o después de la vacunación para aquellas mujeres que se encuentren en dicho periodo, considerando que la vacuna no contiene virus en su composición; aún en los casos en que la madre tiene un cuadro clínico activo de Covid-19, la OMS ha recomendado mantener la lactancia materna; la Cofepris no incluye a la lactancia como contraindicación para vacunarse, informó la Secretaría de Salud estatal en un comunicado de prensa.

Al momento no se cuenta con información sobre la seguridad y eficacia de uso de la vacuna en mujeres embarazadas, si la solicitan se le puede aplicar con la firma de consentimiento; y niñas y niños menores de edad.

Asimismo, la vacuna mRNA/BioNTech BNTI62b2 no contiene virus atenuados ni inactivados por lo que es una vacuna potencialmente segura, sin embargo, la respuesta inmune a la vacunación podría ser inferior a la presentada por personas con inmunosupresión.

Las contraindicaciones van para las personas que recientemente se enfermaron de Covid-19 y que aún no se recuperan (menos de 14 días sin síntomas); personas con antecedentes de alergia grave (tipo reacción anafiláctica), personas que han recibido en los tres meses previos al día de la vacunación: transfusión sanguínea, hemoderivados conteniendo anticuerpos, tratamiento con plasma o anticuerpos monocionales contra Covid-19.

De igual manera las contraindicaciones van dirigidas para personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna (Polietilenglicol o PEG).