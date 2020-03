Personal femenino de Hospital Integral en Rosario paran por una hora en solidaridad a un Día sin Mujeres

Además, la trabajadoras portaron playeras en las que se puede leer ‘Yo me uno’ con el fin de exponer esta lucha de empoderamiento de la mujer

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al destacar la importancia que el servicio de salud representa, trabajadoras del Sector Salud, concretamente del Hospital Integral, decidieron presentarse a trabajar pero para unirse a la exigencia nacional manifestaron su apoyo por una hora.

Además para exponer esta lucha de empoderamiento de la mujer, portaron playeras en las que se puede leer “Yo me uno”.

Se precisó que la medida se debe a que gran parte del personal, tanto de enfermería como médico son mujeres, decidieron tomar esta acción a manera de unirse al reclamo nacional de igual y frene la violencia de género.

“Tomamos la decisión de participar debido a los movimientos que han venido surgiendo. No fue un día que no se otorgó en ningún lado, fue decisión propia faltar a las instituciones, pero no podríamos hacer esa ausencia porque la mayoría de enfermería, de personal médico somos mujeres”, explicó Zulma Llamas Navarrete, encargada de del Programa de Violencia Familiar y de Género.

Con esta acción, refirió que no se afectó la atención a los ciudadanos que así lo requerían.

De esta manera, destacó que es la forma de mostrar la solidaridad a la exigencia de las mujeres que han desaparecido.

Informó que las mujeres que se manifestaron fueron alrededor de 46 en sus diversas áreas.

Además de parar por una hora, las trabajadoras realizaron el símbolo de mujeres en dicha lucha.