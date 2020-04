Personal mÃ©dico y enfermeros del Hospital General de Escuinapa denuncian falta equipo para enfrentar al Covid-19

Personal médico y enfermeros del Hospital General de Escuinapa denuncian falta equipo para enfrentar al Covid-19

Los trabajadores señalaron que no cuentan con equipo especial para atender a posibles contagiados por coronavirus; director del Hospital dice que si cuentan con equipo necesario

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Ante la falta de equipo seguro para evitar contagios por el Covid-19, personal médico y enfermeros del Hospital General manifiestan que se sienten inseguros para acudir a laborar.

Indicaron que las batas que se tienen son desechables, los guantes se usan dobles, pero no hay equipo para tratar a personas que tengan que estar en aislamiento.

“Se ocupan trajes especiales para atender a los pacientes en aislamiento, no hay, se requieren mínimo seis trajes diarios, pero no hay”, dijo uno de los trabajadores.

Con tres personas que han dado positivo en el municipio, es seguro que habrá más casos que atender, pero al personal médico y de enfermería no se les está dando la protección adecuada.

Indicaron que esperan que no se tengan problemas que, en otras ciudades, donde la falta de estos equipos ha hecho que el personal médico y de enfermería se contagie y en algunos casos esas personas han muerto.

Se habla de que se hará llegar equipo a todos los hospitales, pero desconocen cuándo se tendrá aquí, pues no se les ha informado nada por parte de las autoridades del nosocomio.

Al respecto, el director del Hospital General, Wilfrido Delgado Pardo, indicó que el temor es algo que tiene todo el personal de la institución y es normal, pero sí se cuenta con el equipo necesario, como batas, googles, caretas y se están haciendo kit para entregar a cada persona.

“Todos tenemos el temor, pero estamos contratados para estar con pacientes de ese tipo de pacientes”, expresó.

Informó que han contado con el apoyo de empresarios, de instituciones públicas, de partidos políticos y del Estado, quienes han hecho llegar equipo a la institución, para protección del personal.

El nosocomio no está contemplado hasta el momento como Hospital Covid, por lo que se debe de tener los cuidados sanitarios que marca la norma, pues no tienen personal aislado que atender y no necesitan trajes especiales.

Las personas, dijo, solo llegan al Triage respiratorio para ser atendidos, quienes tienen dificultad para respirar y un cuadro de fiebre, gripe o tos de siete días se da aviso a Epidemiologia, si se considera es trasladado a Mazatlán que sí es Hospital Covid.

Manifestó que si la situación continúa y se tienen más casos, se están preparando para ampliar el área de urgencias.