Personalidades llevan a cabo campaÃ±a en favor del anonimato para denunciados por agresiÃ³n sexual

Londres (SinEmbargo).- Un grupo de artistas, presentadores, periodistas y directores de cine del Reino Unido han lanzado una campaña para lograr que los denunciados por agresiones sexuales mantengan, como las víctimas, el anonimato, a fin de evitar un juicio mediático que dañe sus carreras.

El cantante Cliff Richards, el cineasta y actor Stephen Fry o el presentador de la cadena pública BBC, Paul Gambaccini, son algunas de las personalidades que piden al Gobierno un cambio de la legislación actual, después de verse implicados en casos de denuncias de acoso sexual.

