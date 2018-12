Personas con discapacidad protestan contra recortes en presupuesto de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador les responde que se destinarán alrededor de 12 mil millones de pesos para atenderlos, pero los recursos no se entregarán ya a través de asociaciones sino de forma directa

20/12/2018 | 11:24 AM

Integrantes del Colectivo La disCAPACIDAD Nos Une, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, familiares y personas con discapacidad, se manifestaron este jueves en las puertas de Palacio Nacional para externar su preocupación y desacuerdo con lo presentado para este sector en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Los manifestantes expresaron que si bien se aumentó por mucho el presupuesto para garantizar becas a personas con discapacidad esto no compensa los recortes para el sector en rubros como educación, salud, bienestar y provisiones salariales y económicas.

Este recorte implica regresar al modelo de pensiones que no garantizan todos los derechos, señalaron. “Las pensiones van a ser muy buenas para el millón de niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza a quienes se les van a destinar, pero México tiene 7.5 millones de personas con discapacidad, se están quedando 6.5 millones fuera, y no se está atacando el problema de fondo, con salud, con educación, con accesibilidad”, afirmó Taide Buenfil, integrante del colectivo.

Los manifestantes expresaron que se necesita presupuesto para transporte, salud, para la equiparación de oportunidades, capacidad jurídica, dar accesibilidad a este sector y garantizarles todos sus derechos.

Otra de sus preocupaciones es que desapareció del presupuesto la coinversión social que se destinaba a asociaciones enfocadas al apoyo a discapacitados. “Tenemos muchas asociaciones que hacen mucha labor y quieren desaparecer ese fondo, que el año pasado tenía 187 millones”, expuso Tania de la Garza, también integrante del colectivo.

Además de los recortes al presupuesto, expusieron el reclamo de que no haya una política pública transversal para atender a las personas con discapacidad. “Necesitamos de un organismo desectorizado, con presupuesto propio, que coordine y promueva la inclusión, pero también que tenga dientes para que pueda sancionar las omisiones”, señaló Buenfil.

Cuestionado, durante su conferencia de la mañana, sobre si realmente hay un recorte para la atención de personas con discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que se atenderán los requerimientos de este sector, pero que ya no se darán los recursos a través de asociaciones sino de forma directa.

“Las personas con discapacidad van a recibir como 12 mil millones de pesos, lo que pasa es que había grupos que negociaban presupuesto para poblaciones diversas y se pulverizaba mucho el presupuesto, ahora ya no va a ser así, no vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios, el apoyo se va a entregar de manera directa”.

Éstas son las variaciones en el presupuesto para personas con discapacidad

Ramo 11 Educación Pública

2018 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa – 193,590,235

2019 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa – 164,167,190

Ramo 12 Salud

2018 Asistencia social y protección del paciente – 532,785,430

2019 Asistencia social y protección del paciente – 511,050,261

2018 Programa de Atención a Personas con Discapacidad – 43,759,106

2019 Programa de Atención a Personas con Discapacidad – 25,000,000

2018 Seguro Médico Siglo XXI – 1,958,450,767

2019 Seguro Médico Siglo XXI – 2,062,600,000

Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social

2018 Programa IMSS-PROSPERA – 4,364,924,327

2019 Programa IMSS-PROSPERA – 4,364,924,327

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

2018 Atención a Personas con Discapacidad – 26,469,375

2019 Atención a Personas con Discapacidad – 27,999,667

Ramo 20 Bienestar

2018 Desarrollo integral de las personas con discapacidad – 57,005,567

2019 Desarrollo integral de las personas con discapacidad – 53,911,717

2018 Pensión para Adultos Mayores – 38,040,236,738

2019 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores – 98,502,798,637

2018 Programa de Coinversión Social (enfocados a las organizaciones de la sociedad civil) –187,332,822 2019 Desaparece

2018 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente Lo tenía el DIF

2019 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2,100,000,000

2018 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,788,509,242

2019 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 1,912,741,054

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

2018 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 500,000,000

2019 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 400,000,000