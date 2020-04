Pescaderías mazatlecas bajan sus precios para poder vender

El llamado a quedarse en casa por el coronavirus les pega en las ventas

Alma Soto

Las pescaderías del embarcadero de la Isla de la Piedra no están exentas de la crisis que genera el coronavirus. Las esperanzas de aumentar las ventas se esfumaron cuando empezaron a disminuir los servicios que se ofrecen a los turistas y, en consecuencia, los turistas mismos.

Efraín aseguró que en un Jueves Santo normal vendía hasta cuatro veces más de lo que vende hoy.

“Estamos vendiendo casi puro pescado chico, burrito y mojarra, el grande se nos está quedando, como la gente no se junta para comer, pues no hay zarandeados, se no están quedando los pargos, las bacocas”, expresó.

Tere es la propietaria de un estanquillo de abarrotes y comida preparada en medio de los locales de pescado.

“Ha estado muy solo, si los de las pescaderías no venden, no vendo yo, ahora ni siquiera vinieron pescadores, no hay nadie”, lamentó mientras atendía a un proveedor de aguas frescas y volteaba un pescado que se freía en la cazuela.

Machos, curvinas, pargos, burros, mojarras, sierra, el pescado se ofrece a los pocos clientes que llegaron hasta el embarcadero.

Y con tal de vender, algunos comerciantes empiezan a bajar los precios.

-- ¿Cuánto el kilo de pargo?

"A 130"...

-- ¿Me lo pesa y según lo que salga? Está muy grande.

-- Se lo dejo a 100 el kilo para que se lo lleve, es más, a 80 pesos.

"Deje dar la vuelta y pregunto, porque no sé cómo lo quieran preparar".

Finalmente, el cliente no se decidió.

Las pescaderías del embarcadero de la Isla de la Piedra son muy solicitadas durante la Cuaresma, porque los clientes encuentran el pescado recién sacado y a buenos precios, pero en estos momentos, también los afecta el llamado del Gobierno federal a que todos se queden en casa.